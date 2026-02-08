Πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 5.010 ευρώ

Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί επαγγελματική πείρα παρά μόνο την κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ είναι απαραίτητη η γνώση τουλάχιστον 2 επίσημων γλωσσών της ΕΕ.

Διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων (βαθμός AD 5) σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μισθό από 5.010 ευρώ προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι υποψήφιοι για να είναι επιλέξιμοι θα πρέπει να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και η απόφαση χορήγησης του διπλώματος/πτυχίου πρέπει να έχει ληφθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί επαγγελματική πείρα, ωστόσο είναι απαραίτητη η γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ.

Τα καθήκοντα των νέων διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ που θα διορισθούν στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή του Στρασβούργο, αφορούν τους εξής άξονες

Ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών

α) Διενέργεια αναλύσεων και αξιολογήσεων πολιτικής ή πολιτικών, νομικών ή επιστημονικών αναλύσεων και αξιολογήσεων και συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών στους τομείς δράσης της ΕΕ

β) Διασφάλιση διυπηρεσιακού και διοργανικού συντονισμού και διαβούλευσης, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των

νομοθετικών διαδικασιών

γ) Διεξαγωγή νομικής έρευνας και ανάλυσης και παροχή συμβουλών σε νομικά θέματα

δ) Σύνταξη νομικών κειμένων

ε) Υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων μέσω γραπτών ή προφορικών εισηγήσεων και συμβουλών σε σχέση με την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση πολιτικών

στ) Εκπροσώπηση της μονάδας, της υπηρεσίας ή του θεσμικού οργάνου σε συνεδριάσεις και άλλα φόρουμ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διαμόρφωσης πολιτικών.

Εφαρμογή πολιτικών και επιχειρησιακή υλοποίησή τους

α) Συμβολή στην εφαρμογή πολιτικών σε συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές

β) Διενέργεια αναλύσεων πολιτικής και πολιτικών, νομικών ή επιστημονικών αναλύσεων και μετατροπή των πορισμάτων τους σε μέτρα πολιτικής ή νομικά ή επιχειρησιακά μέτρα

γ) Ερμηνεία και εφαρμογή νομικών εγγράφων και συμβολή στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ

δ) Διασφάλιση διυπηρεσιακού και διοργανικού συντονισμού και διαβούλευσης κατά την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς και των νομικών πράξεων

ε) Διαχείριση των σχέσεων, συντονισμός και επαφές με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη: θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, εμπειρογνώμονες κ.λπ.

στ) Διαχείριση του κύκλου προγραμμάτων/έργων

ζ) Διενέργεια αξιολογήσεων και εκτιμήσεων και σύνταξη εκθέσεων

η) Εκπροσώπηση της μονάδας, της υπηρεσίας ή του θεσμικού οργάνου σε συνεδριάσεις και άλλα φόρουμ στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών και της επιχειρησιακής υλοποίησής τους

θ) Συμβολή στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων εργασίας, μεταξύ άλλων με την πρόταση βελτιώσεων στις μεθόδους και τις διαδικασίες εργασίας

ι) Σύνταξη σημειωμάτων ανάλυσης πολιτικής, ενημερωτικών σημειωμάτων και κατευθύνσεων που πρέπει να ακολουθηθούν

ια) Συμβολή στην εξωτερική και την εσωτερική επικοινωνία και υποβολή εκθέσεων.

Διαχείριση πόρων

α) Διαχείριση, εποπτεία και βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, των οικονομικών και του εξοπλισμού

β) Παρακολούθηση της εφαρμογής των διοικητικών, οικονομικών και δημοσιονομικών διαδικασιών

γ) Συμμετοχή στην κατάρτιση των δημοσιονομικών προβλέψεων και στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων και λογαριασμών

δ) Διαχείριση στρατηγικών, επιχειρησιακών, κοινωνικών και δημοσιονομικών κινδύνων.

Υποβολή αίτησης

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, η υποψήφια ή ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει λογαριασμό που συνδέεται με λογαριασμό EU Login, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξακολουθεί να ισχύει ανά πάσα στιγμή έως τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://eu-careers.europa.eu/el/open-competition-permanent-staff) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 10 Μαρτίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).