Υγεία: Πώς να αποτρέψετε την οστεοπόρωση πριν να είναι πολύ αργά

Δεν υπάρχει θεραπεία για την οστεοπόρωση. Ποια μέτρα μπορείτε να πάρετε για την πρόληψη της ή για να επιβραδύνετε την εξέλιξή της.

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής μάζας και πυκνότητας και εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμα οστά και κατάγματα. Είναι γνωστή ως «σιωπηλή ασθένεια» επειδή τα συμπτώματά της δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι την έχουν μέχρι να βιώσουν το πρώτο τους κάταγμα, συνήθως αποτέλεσμα ολίσθησης και πτώσης.