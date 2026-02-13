Η καταιγίδα Νιλς «σαρώνει» την Ευρώπη: 2 νεκροί στη Γαλλία, 1 στην Ισπανία

Άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα Νιλς και έπνεαν με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπληξαν χθες την Καταλωνία, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και διαταράσσοντας την εναέρια κυκλοφορία.

Η καταιγίδα Νιλς στοίχισε τη ζωή και σε δεύτερο άνθρωπο στη Γαλλία και σε μία γυναίκα στην Ισπανία, καθώς το «ασυνήθιστα δριμύ» καιρικό αυτό φαινόμενο σάρωσε τη νοτιοδυτική Γαλλία και την Καταλωνία με σφοδρές ριπές ανέμων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ τώρα συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά της Ευρώπης.

Ένας άνθρωπος που βρισκόταν «σε σκάλα στον κήπο του» σκοτώθηκε στο Ταρν-ε-Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν στο δίκτυο TF1. Χθες, ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του από την πτώση κλαδιού κατά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στην Ισπανία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά την κατάρρευση της στέγης βιομηχανικής αποθήκης στη Βαρκελώνη, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Η 46χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισαν οι καταλανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής έξι άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Καταλωνία, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, ύστερα από τη νέα κακοκαιρία, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τον πληθυσμό να παραμείνει σε επαγρύπνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, το πέρασμα της καταιγίδας Λεονάρντο και στη συνέχεια της Μάρτα προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Στη χώρα αναμένεται τώρα η καταιγίδα Οριάνα, που προβλέπεται να φέρει ισχυρούς ανέμους, όπως και μεγάλες βροχοπτώσεις, χιόνι σε ορισμένες περιοχές και θαλασσοταραχή στις παράκτιες.

Η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία, που επίσης επλήγη από την καταιγίδα, βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα σε διάρκεια κύματα ζέστης και πιο συχνά και πιο έντονα επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Πορεία προς την ανατολική Ευρώπη

Στη Γαλλία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η καταιγίδα προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό 5 ανθρώπων, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν ελαφρά. Επίσης τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να παρέχουν βοήθεια σε 4.500 περιπτώσεις.

Περίπου 450.000 νοικοκυριά στη χώρα εξακολουθούσαν σήμερα το πρωί να μην έχουν ρεύμα, σύμφωνα παράλληλα με τη γαλλική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enedis, μετά το πέρασμα της καταιγίδας που σάρωσε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, το οποίο επλήγη επίσης από σημαντικές πλημμύρες.

«Η Enedis αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση του 50% των 900.000 πελατών που είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», ανακοίνωσε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Νέα Ακουιτανία (292.000 νοικοκυριά) και η Οξιτανία (153.000) στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Περίπου 3.000 μέλη του προσωπικού, εκ των οποίων 2.100 τεχνικοί, κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν το γεγονός αυτό «ιστορικού μεγέθους».

Από την Τετάρτη το βράδυ η «ασυνήθιστα δυνατή», σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, καταιγίδα Νιλς διέσχισε τη χώρα προς τα ανατολικά χθες, προτού συνεχίσει την πορεία της προς την ανατολική Ευρώπη, αφήνοντας τη Γαλλία σήμερα το πρωί. Κανένας νομός δεν βρίσκεται πλέον σε επαγρύπνηση για ισχυρούς ανέμους.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, που έχει ήδη αντιμετωπίσει καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες εβδομάδες, δύο νομοί, οι Ζιρόντ και Λοτ-ε-Γκαρόν παραμένουν ωστόσο στην κόκκινη βαθμίδα επαγρύπνησης για πλημμύρες, η οποία θα διατηρηθεί και αύριο, Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Météo-France.

Εξάλλου τέσσερις νομοί στις Άλπεις έχουν τεθεί στην πορτοκαλί βαθμίδα επαγρύπνησης για χιονοστιβάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ