Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ορίζει την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό του

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ορίζει την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό του
Η Κιμ Τζου Άε, ηλικίας 13 ετών, έχει φωτογραφηθεί τους τελευταίους μήνες δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του ως διάδοχό του, όπως δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές της την Πέμπτη.

Η Κιμ Τζου Άε, ηλικίας 13 ετών, έχει φωτογραφηθεί τους τελευταίους μήνες δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως μια επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο πρόδηλης δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να κάνει αυτή την αξιολόγηση.

Βόρεια Κορέα
Κιμ Γιονγκ Ουν
