Σε χαμηλό εννεαμήνου ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ: Στο 2,4% ο CPI τον Ιανουάριο

Ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας» επιβραδύνθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021).

Κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο καθώς αποκλιμακώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025.

Μάλιστα, το νούμερο δημιουργεί ελπίδες ότι το επίμονο πρόβλημα της αμερικανικής ακρίβειας μπορεί να αρχίσει να υποχωρεί. Ο «πυρήνας» παρουσίασε επιβράδυνση 2,5% στο έτος τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021).

Σε μηναία βάση ο CPI έριξε ρυθμούς 0,2% από τον Δεκέμβριο, με τον πληθωρισμό πλέον να βρίσκεται στο σημείο που ήταν τον μήνα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιθετικούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ (Ημέρα Απελευθέρωσης - 2 Απριλίου του 2025).

Ο δομικός πληθωρισμός «έτρεξε» με +0,3% σε επίπεδο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ετήσια και μηνιαία άνοδο για τους δύο δείκτες κατά 2,5% και 0,3% αντίστοιχα όπως αναφέρει το CNBC.

Το κόστος στέγασης «τσίμπησε» 0,2% για τον μήνα, με ετήσια αύξηση 3%. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 0,2%, ενώ η ενέργεια κατέγραψε πτώση 1,5%. Το κόστος στα οχήματα παρέμεινε επίσης συγκρατημένο, με άνοδο 0,1% στα νέα ΙΧ ενώ τα μεταχειρισμένα διολίσθησαν 1,8%.

Τα futures της Wall Street σημειώνουν οριακές μεταβολές ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν ελαφρώς.

