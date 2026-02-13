Από Δευτέρα ξεκινά η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία

Ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα και πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας θα μπορούν να παίρνουν τα φάρμακα τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Από την προσεχή Δευτέρα, οι ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα και πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας θα μπορούν να παίρνουν τα φάρμακα τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία (τα φαρμακεία της γειτονιάς), προκειμένου να διευκολυνθεί σε σημαντικό βαθμό η καθημερινότητά τους.

Πρόκειται για περίπου 23.000 συνταγές ΦΥΚ (φαρμάκων υψηλού κόστους) που εκτελούνται το μήνα και σταδιακά μέχρι και το Μάρτιο του 2026 θα ενταχθούν και οι ασθενείς με ηπατίτιδα και οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα, οπότε οι εκτελούμενες συνταγές των φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία θα φτάσουν τις 66.000 με 67.000 μηνιαίως.

Οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα δεν λαμβάνουν απλά εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά όπως ισχύει στο ήπιο άσθμα. Λαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα (ενέσιμους βιολογικούς παράγοντες) οι οποίοι ξεκίνησαν πρώτα με έγκριση στο σοβαρό άσθμα και έχουν πλέον επεκταθεί σιγά-σιγά και στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), σε ειδική κατηγορία ασθενών που δεν μπορούν να μειωθούν οι παροξύνσεις τους με την χορήγηση των υπόλοιπων σκευασμάτων.

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι έχει ξεκινήσει πιλοτικά στην Ελλάδα στους πρώτους ασθενείς με ΧΑΠ η χορήγηση αυτών των βιολογικών παραγόντων-αλλά μέχρι στιγμής πρόκειται για μία δοκιμαστική χορήγηση, δεν αφορά μεγάλη ομάδα πασχόντων.

Η δυνατότητα αυτή, να παραλαμβάνουν οι ασθενείς τα ΦΥΚ στο φαρμακείο της γειτονιάς απλοποιεί την καθημερινότητα τους και διαδικαστικά είναι απλή: Κατά την συνταγογράφηση και αφού περάσει το φάρμακο από το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης (κάτι που ισχύει για όλα τα ακριβά φάρμακα), μπαίνοντας ο ασθενής στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, θα του δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να επιλέξει φαρμακείο της γειτονιάς με βάση τα Google maps και με βάση το όνομα του φαρμακοποιού, ώστε να παραλαμβάνει από εκεί το φάρμακο του.

Στο φαρμακείο της γειτονιάς βρίσκεται ο καθημερινός σύμβουλος υγείας για όλους μας και ακόμα περισσότερο για τους χρονίως πάσχοντες, ο φαρμακοποιός της γειτονιάς, που συμβουλεύει για την ώρα λήψης του φαρμάκου, τις αντενδείξεις σε συγχορήγηση, τι ισχύει με τα βιταμινούχα σκευάσματα, τι πρέπει να προσέξει στην διατροφή του ο ασθενής και δίνει πολλές άλλες πληροφορίες ειδικά όταν συνυπάρχουν αρκετά υποκείμενα νοσήματα.