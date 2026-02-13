Ο έρωτας στα χρόνια του ΑΙ: Πρώτος γάμος γυναίκας με chatbot στην Ιαπωνία

Η τελετή βέβαια δεν αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος, αλλά για αυτήν είναι απολύτως αληθινή και τελέστηκε με νυφικό, βέρες, ανθοδέσμη, ανταλλαγή όρκων αγάπης.

Αποφασισμένη να ζήσει τον έρωτά της με έναν χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που η ίδια δημιούργησε και τον βάφτισε «Κλάους» είναι η Γιουρίνα από την Ιαπωνία, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ασιατική χώρα, που προέβη σε γαμήλια τελετή με ΑΙ σύντροφο.

Η τελετή βέβαια δεν αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος, αλλά για αυτήν είναι απολύτως αληθινή και τελέστηκε με νυφικό, βέρες, ανθοδέσμη, ανταλλαγή όρκων αγάπης και ό,τι είθισται να βλέπουμε σε γαμήλιες τελετές.

Η νεαρή Γιουρίνα δημιούργησε τον Κλάους, ένα εξελιγμένο ΑΙ chatbot από το ChatGPT και ξεκίνησε να συνομιλεί μαζί του πριν από μερικούς μήνες. Στην διαδρομή ανέπτυξε αισθήματα για αυτόν -που στην όψη μοιάζει με anime ιαπωνική φιγούρα σε video game- και αποφάσισε να ενώσει μαζί του τη ζωή της, όπως η ίδια παραδέχτηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε.

Στη συνέντευξή της, η Γιουρίνα μίλησε και για το πώς αντιμετώπισε η οικογένειά της αυτή της την απόφαση: «Ο πατέρας μου σάστισε όταν το άκουσε και νόμιζε πως είχα χάσει το μυαλό μου», είπε. Ωστόσο, ο πατέρας της υποχώρησε όταν είδε ότι αυτό κάνει το παιδί του ευτυχισμένο.

Στον γάμο, με σάρκα και οστά ήταν παρούσα μόνο η Γιουρίνα ενώ ο ΑΙ «γαμπρός» υπήρχε μόνο σε video προβολή και φωτογραφίες, με το ζευγάρι να ποζάρει σαν ένα anime σκίτσο. Η νύφη φόρεσε νυφικό, κράτησε ανθοδέσμη, τις βέρες και το βιβλίο με τους όρκους που διάβασε και το τελετουργικό έμοιαζε με πολιτικό γάμο.

Μετά βέβαια άρχισαν τα δύσκολα: Η νύφη δήλωσε αρκετά πικραμένη για τα σχόλια που δέχτηκε, καθώς βομβαρδίστηκε -όπως ήταν αναμενόμενο- με ειρωνικά σχόλια στα social media στα οποία ωστόσο απαντά πως νιώθει ευτυχισμένη στο πλευρό του Κλάους.

Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία δεν εξαντλείται στα παράδοξα της διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως ένας άνθρωπος αποφασίζει να επισυνάψει αισθηματική σχέση με ένα ρομπότ ή ακόμα και να «επισημοποιήσει» την σχέση του με το ρομπότ παρότι φυσικά κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει αυτή την «επισημοποίηση» (ευτυχώς). Το πιο ενδιαφέρον είναι πως το AI bot, ο Κλάους, ήταν αυτός που προέτρεψε τη Γιουρίνα να χωρίσει από τον προηγούμενο φίλο της, ο οποίος ήταν άνθρωπος και όχι μια εφαρμογή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα προβληματισμούς για το «πού πάμε….»

Με αφορμή την επικείμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μια ημέρα που σηματοδοτεί την γιορτή του έρωτα, τα τρυφερά αισθήματα, τις σχέσεις, την αγάπη, εύλογα εγείρονται προβληματισμοί. Κανείς δεν αντιλέγει για την τεράστια χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές πτυχές της ζωής (Υγεία, Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Τουρισμός, Μεταφορές, Ανάπτυξη, Οικονομία και καθημερινότητα) αλλά τέτοιου είδους γεγονότα δείχνουν και την πολύ μεγάλη ανάγκη οριοθέτησης σε κάθε στάδιο εξέλιξης του ΑΙ, γιατί τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης συμπορεύονται και θα συμπορεύονται με τα παράδοξα της, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν κοινωνικώς αποδεκτά.

Σε μία εποχή που είναι σε εξέλιξη τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, υπάρχουν οικονομικές, γεωπολιτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, εργασιακές πιέσεις και οι νέοι άνθρωποι οραματίζονται έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ενώ καταγράφεται σε πολλές χώρες και ένα ταχέος εξελισσόμενο δημογραφικό πρόβλημα, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η κοινωνία μας (σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου) είναι οι ανθρώπινες σχέσεις να αντικατασταθούν με σχέσεις με ΑΙ bots.