Ρωσία: Στο 15,5% τα επιτόκια - Έκτη διαδοχική μείωση

Στην έκτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, λόγω των ανησυχιών για επιβράδυνση της οικονομίας ελέω του πληθωρισμού, προσφέροντας παράλληλα μικρή «ανακούφιση» στις επιχειρήσεις που δέχονται πιέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης, στο 15,5%, μια κίνηση που είχε προβλεφθεί μόνο από δύο εκ των οκτώ οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Οι υπόλοιποι ανέμεναν διατήρηση των επιτοκίων.

Η οικονομία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από το υψηλό κόστος δανεισμού, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 1% πέρσυ, από 4,9% το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αύξηση του ΦΠΑ φέτος, που εισήχθη για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα χωρίς να μειώσει τις δαπάνες, «αναζωπύρωσε» τις ανησυχίες ότι η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών θα μπορούσε να «εκτροχιαστεί».

Η διοικήτρια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, είχε προειδοποιήσει στα τέλη του 2025 ότι ενδέχεται να χρειαστούν παύσεις στη νομισματική χαλάρωση προκειμένου ο πληθωρισμός να αγγίξει τον στόχο του 4% -έναν στόχο που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να πετύχει για έξι συνεχόμενα έτη.

Οι επίμονες πληθωριστικές προσδοκίες, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών μετά την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ και την άνοδο των τιμολογίων κοινής ωφέλειας, απειλούν να παρατείνουν την απόκλιση για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ετήσιος πληθωρισμός πιθανότατα επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο στο 6,45% από 5,59% στα τέλη του 2025. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2%, έναντι 1,95% που απαιτείται για να διατηρηθεί η πορεία σύγκλισης προς τον στόχο της τράπεζας.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων αυξήθηκαν τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενώ οι προσδοκίες των νοικοκυριών παρέμειναν σε υψηλό ενός έτους, στο 13,7%. Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι τα αυξημένα αυτά επίπεδα ενδέχεται να παρεμποδίσουν μια βιώσιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η τράπεζα είχε ξεκινήσει επιθετικό κύκλο μειώσεων από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, όταν το επιτόκιο βρισκόταν σε ιστορικό υψηλό 21%, έπειτα από πρώιμες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Ωστόσο, η παρατεταμένη περίοδος υψηλών επιτοκίων έχει επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τον δανεισμό τους.