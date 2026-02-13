Τα «κλειδιά» για όσους αποδέχονται τον φορολογικό έλεγχο της εφορίας. Τα πρόστιμα μειώνονται από 25% έως και 50% ανάλογα με τον χρόνο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τον δρόμο της… ομολογίας επιλέγουν χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις προκειμένου να κερδίσουν έκπτωση στα πρόστιμα. Αποδέχονται τα ευρήματα του ελέγχου, αναγνωρίζουν την κύρια οφειλή και εξασφαλίζουν «κούρεμα» προστίμων που φτάνει ακόμη και το 50%, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους.

Η ρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, λειτουργεί ως κίνητρο για κλείσιμο ανοιχτών υποθέσεων αλλά και ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωση.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που αποδέχονται τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και στα φορολογικά δικαστήρια μπορούν να μειώσουν από 25% έως και 50% τα πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο ομολογίας των παραβάσεων.

Οι εκπτώσεις στα πρόστιμα

Ειδικότερα, με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα βεβαιωθέντα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις μειώνονται σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του ως ακολούθως:

1. Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού κατά ποσοστό 50%.

2. Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ κατά ποσοστό 40%.

3. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού κατά ποσοστό 30%.

4. Μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου κατά ποσοστό 25%.

Μετά τη μείωση του προστίμου θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης ενώ το υπόλοιπο της οφειλής μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης. Η οριστική μείωση του προστίμου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοσχερή και εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των δόσεων της υπαχθείσας στη ρύθμιση οφειλής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης το προς μείωση ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.

Το ποσό της οφειλής μετά την αφαίρεση της προκαταβολής και την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης επιβαρύνεται έως την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως υπολογισμένο.

Παράλληλα η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής συνεπάγεται άρση της έκπτωσης και η συνολική οφειλή πριν τη μείωση του αναλογικού προστίμου και αφαιρουμένου τυχόν ποσού που καταβλήθηκε καθίσταται ληξιπρόθεσμηο φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση αποδοχής των παραβάσεων και της οφειλής που προέκυψε από τον έλεγχο.