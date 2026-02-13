Πτωτικές διακυμάνσεις στη Wall Street - «Βουτιά» 20% για Pinterest

Οι τρεις δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες με τον S&P 500 και τον Dow να βρίσκονται πάνω από 1% χαμηλότερα ο καθένας και τον Nasdaq να έχει χάσει 2%.

Πτώση καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός βρέθηκε σε χαμηλό εννεαμήνου τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολισθαίνει 0,31% στις 49.300 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,14% στις 6.822. Ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,25% στις 22.540 μονάδες.

Στο ταμπλό, «φωτεινή» εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία ημιαγωγών Applied Materials που κάνει άλμα 10% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα και τις ενθαρρυντικές προοπτικές.

Επιπλέον, η Airbnb ενισχύεται 5%, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις που εξέδωσε η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Αντίθετα, η μετοχή της Pinterest κάνει «βουτιά» σχεδόν 20% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ' τριμήνου της εταιρείας, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και την έκδοση αδύναμου guidance.

Την Πέμπτη, οι δείκτες διεύρυναν τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, καθώς οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα ολόκληρων βιομηχανιών, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την αγορά, κυρίως στους τομείς των ακινήτων, των μεταφορών και του λογισμικού.

Στα μάκρο της ημέρας, ο «πυρήνας» παρουσίασε επιβράδυνση 2,5% στο έτος τον Ιανουάριο που συνιστά χαμηλό σχεδόν πενταετίας (από Μάρτιο 2021). Σε μηναία βάση ο CPI έριξε ρυθμούς 0,2% από τον Δεκέμβριο, με τον πληθωρισμό πλέον να βρίσκεται στο σημείο που ήταν τον μήνα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιθετικούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ (Ημέρα Απελευθέρωσης - 2 Απριλίου του 2025).

Ο δομικός πληθωρισμός «έτρεξε» με +0,3% σε επίπεδο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ετήσια και μηνιαία άνοδο για τους δύο δείκτες κατά 2,5% και 0,3% αντίστοιχα όπως αναφέρει το CNBC.