Eurostat: Με 1,3% έτρεξε η οικονομία της Ευρωζώνης το δ' τρίμηνο

Αύξηση κατά 0,3% σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση κατά 0,3% σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2025, βάσει τριμηνιαίων εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένων δεδομένων, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,4% στη ζώνη του ευρώ και +1,6% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση της απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2025, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από +0,6% στη ζώνη του ευρώ και +0,5% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

