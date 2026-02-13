Λαμπίμπ: Εντυπωσιακά ανθεκτική η Ουκρανία - Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της

Μόνο τον Ιανουάριο, η ΕΕ διένειμε σχεδόν 1.000 γεννήτριες από το στρατηγικό της απόθεμα έκτακτης ανάγκης, εν μέσω των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να στοχοποιεί τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας για να βοηθήσει τον λαό της να αντέξει έναν ακόμη χειμώνα υπό επίθεση. Χθες, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, βρέθηκε στην Ουκρανία για να επιβεβαιώσει εκ νέου ότι η στήριξη της Ευρώπης είναι διαρκής, συγκεκριμένη και μακροπρόθεσμη — και ότι η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας παραμένει ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Η Επίτροπος Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι της ή ένα νοσοκομείο μένει χωρίς ρεύμα, δεν πρόκειται για παράπλευρες απώλειες, αλλά για άμεση επίθεση κατά αμάχων. Η Ρωσία προσπαθεί να υποτάξει ένα έθνος μέσω του ψύχους. Δεν θα το πετύχει. Η Ουκρανία έχει αποδειχθεί εντυπωσιακά ανθεκτική. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό σας, για να κρατήσουμε τα φώτα αναμμένα και την ελπίδα ζωντανή».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Επίτροπος Λαμπίμπ θα έχει συναντήσεις με τις ουκρανικές αρχές, με την Πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, καθώς και με εκπροσώπους του Προεδρικού Γραφείου, του Υπουργείου Ενέργειας, και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών στη χώρα.

Η Επίτροπος θα επισκεφθεί βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχουν πληγεί σοβαρά από επιθέσεις, αφήνοντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια του σκληρού χειμώνα.

Επίσης, η Επίτροπος Λαμπίμπ θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας που υποστηρίζονται από την ΕΕ. Θα συναντηθεί με το ιατρικό προσωπικό και το προσωπικό κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και με αποδέκτες των υπηρεσιών, για να συζητήσει μαζί τους τις τρέχουσες ανάγκες και τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ για τις υπηρεσίες υγείας και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Επίτροπος θα επισκεφθεί στο Κίεβο κέντρα υποστηριζόμενα από την ΕΕ, τα οποία προσφέρουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, όπως θέρμανση, ιατρική βοήθεια και ζεστά γεύματα, σε οικογένειες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.

Μέχρι στιγμής, η στήριξη που έχει παρασχεθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανέρχεται συνολικά σε 193,7 δισ. ευρώ. Η ΕΕ έχει επίσης προσφέρει περισσότερους από 157.000 τόνους βοήθειας — πάνω από 11.200 ηλεκτρογεννήτριες, πάνω από 7.200 μετασχηματιστές, 6 αυτόματους μετασχηματιστές, έναν πλήρη θερμοηλεκτρικό σταθμό, χιλιάδες ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, και εκατομμύρια ενεργειακώς αποδοτικά LED. Μόνο τον Ιανουάριο, η ΕΕ διένειμε σχεδόν 1.000 γεννήτριες από το στρατηγικό της απόθεμα έκτακτης ανάγκης, εν μέσω των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.