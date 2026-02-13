Reuters για OPEC: Στο τραπέζι η επανέναρξη αυξήσεων στην παραγωγή πετρελαίου

Οκτώ μέλη - παραγωγοί του ΟPEC: Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - συναντώνται την 1η Μαρτίου.

Σε επανέναρξη των αυξήσεων της παραγωγής πετρελαίου από τον Απρίλιο προσανατολίζεται ο OPEC σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καθώς γίνονται προετοιμασίες ενόψει της καλοκαιρινής ζήτησης, ενώ οι τιμές του «μαύρου χρυσού» βρίσκουν στήριξη από τις εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Η αναθέρμανση της παραγωγής με τη διοχέτευση περισσότερων βαρελιών στην αγορά θα επιτρέψει στην ηγέτιδα του ΟΠΕΚ, Σαουδική Αραβία, και στα άλλα μέλη του, όπως τα ΗΑΕ, να ανακτήσουν κομμάτια της πίτας σε μια περίοδο που χώρες όπως η Ρωσία, η Βενεζουέλα και το Ιράν αντιμετωπίζουν δυτικές κυρώσεις.

Οκτώ μέλη - παραγωγοί του ΟPEC: Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - συναντώνται την 1η Μαρτίου όπου θα λάβουν τις κρίσιμες αποφάσεις, με τις πηγές του Reuters να αναφέρουν πως τείνουν προς την επανέναρξη των αυξήσεων παραγωγής από τον Απρίλιο

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένες χώρες ανέβασαν ταχύτητα στην παραγωγή κατά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 (το 3% της παγκόσμιας ζήτησης), και πάγωσαν τις περαιτέρω προγραμματισμένες αυξήσεις για τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026 λόγω της εποχικά ασθενέστερης κατανάλωσης.

Το αργό πετρέλαιο Brent κρατά τα 68 δολάρια το βαρέλι, παρά τις αναλύσεις ότι η υπερπροσφορά θα συμπιέσει τις τιμές φέτος και κινείται κοντά στο υψηλό εξαμήνου των 71,89 δολαρίων που σημειώθηκε τον Ιανουάριο λόγω των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.