Αγρότες: Έκλεισε το Σύνταγμα για το συλλαλητήριο - 70 τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος και θα αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο Σύνταγμα έφτασαν περί τα 70 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, τα οποία συμμετέχουν στην προγραμματισμένη, από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων, συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα μπροστά από τη Βουλή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε επικοινωνία που είχε το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίστηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα. Σημειώνεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν σήμερα, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Μετά από δύο μήνες στους δρόμους, μη εγκαταλείποντας ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών, αγρότες και κτηνοτρόφοι επέστρεψαν και ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων ενώ ο αγώνας συνεχίζεται, όπως λένε, καθώς τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα είναι πολλά. Το κέντρο, και οι δρόμοι προς το κέντρο ήδη από χθες, έχει «φρακάρει». Κλειστή είναι η λεωφόρος Αμαλίας στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ.