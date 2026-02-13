Διάσκεψη για την Ασφάλεια: Συνάντηση του Κινέζου ΥΠΕΞ με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και Ουκρανίας

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου, όπως και με τον Ουκρανό Αντρίι Σιμπίχα.

Η συνάντηση μεταξύ του Ουάνγκ και του Ρούμπιο ήταν τουλάχιστον η δεύτερη πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιδιώκουν να αμβλύνουν τη διμερή ένταση αναφορικά με σειρά ζητημάτων, από το εμπόριο και τους δασμούς ως το καθεστώς της Ταϊβάν.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, την οποία ο Ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε «πολύ θετική».

Ρούμπιο και Ουάνγκ έκαναν χειραψία μπροστά στις κάμερες προτού οι αντιπροσωπείες τους καθίσουν η μία απέναντι από την άλλη σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων στο κεντρικό Μόναχο.

Οι δύο υπουργοί δεν έκαναν δηλώσεις.

Στο μεταξύ ο Σιμπίχα σχολίασε στον λογαριασμό του στο X ότι με τον Κινέζο ομόλογό του συζήτησαν «τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τον σημαντικό ρόλο της Κίνας στη διευκόλυνση του τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία».

Ο Ουκρανός υπουργός έκανε λόγο για μια «αποδοτική και εποικοδομητική» συνάντηση.

Αν και η Κίνα καλεί τακτικά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ποτέ δεν έχει καταδικάσει τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ παρουσιάζεται ως ουδέτερη δύναμη.

Δυτικές κυβερνήσεις και το Κίεβο κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει στη Ρωσία οικονομική βοήθεια κρίσιμης σημασίας για την πολεμική της προσπάθεια .

«Επανέλαβα το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για επαφές στο υψηλότερο επίπεδο με την Κίνα», πρόσθεσε ο Σιμπίχα αναφερόμενος στις πρόσφατες προσπάθειες να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Σι.

«Εξετάσαμε τα μέσα για την ανάπτυξη των εμπορικών και διμερών αμοιβαία επωφελών σχέσεων, που βασίζονται στον αλληλοσεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας», πρόσθεσε ο Σιμπίχα.

Παράλληλα ο Ουκρανός υπουργός δήλωσε ότι «ευγνωμονεί» το Πεκίνο «για την απόφασή του να προσφέρει επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία στον ενεργειακό τομέα», την ώρα που η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ