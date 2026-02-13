Τουρισμός

Lonely Planet: Αυτό είναι το ιδανικό ελληνικό νησί για solo travellers

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Lonely Planet: Αυτό είναι το ιδανικό ελληνικό νησί για solo travellers
Οι travel experts του Lonely Planet προτείνουν 7 θαυμάσιους προορισμούς στην Ευρώπη για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι.

Εσείς ποιο ελληνικό νησί θα επιλέγατε για να ταξιδέψετε μόνοι; Αν ψάχνετε προορισμό για solo διακοπές φέτος το καλοκαίρι, τότε αυτό το άρθρο σας ενδιαφέρει.

Οι travel experts του Lonely Planet προτείνουν 7 θαυμάσιους προορισμούς στην Ευρώπη για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι. Είτε κάποιος αναζητάει έντονη νυχτερινή ζωή και beach life είτε μια ήρεμη απόδραση με δραστηριότητες στη φύση και αρχαιολογικό sightseeing, αυτοί οι προορισμοί έχουν κάτι για κάθε γούστο.

Ανάμεσα στις προτάσεις που παρουσιάζει το travelgo.gr βρίσκεται κι ένα ελληνικό νησί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά πρόστιμα: Ποιοι κερδίζουν «έκπτωση» έως 50%

Ποιοι φοιτητές παίρνουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Παναθηναϊκός: Όλα τα συμβόλαια μετά τη «βόμβα» του Χέιζ - Ντέιβις

tags:
Νησιά
Ευρώπη
Τουρίστες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider