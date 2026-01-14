Φοροδιαφυγή: Πιάνουν δουλειά οι «κομάντος» της ΔΕΟΣ - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Αναδιοργάνωση των ελεγκτικών δομών με σύγχρονα εργαλεία και διευρυμένη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Στόχος ο εντοπισμός οργανωμένων κυκλωμάτων και απάτες στον ΦΠΑ.

Με στόχο την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας κρούσης απέναντι στη μεγάλη και οργανωμένη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και την απάτη στον ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει την ομάδα ΔΕΟΣ, τη Γενική Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), επενδύοντας σε σύγχρονα εργαλεία και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από τις 16 Μαρτίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η ανασυγκρότηση της εσωτερικής δομής της ΔΕΟΣ, με τη δημιουργία και ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων.

Οι νέες μονάδες θα αξιοποιούν προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή του οικονομικού εγκλήματος.

Βασικός προσανατολισμός της αναδιοργάνωσης είναι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη εστιών οικονομικού εγκλήματος που σχετίζονται με φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και της διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.

Έρευνες-προληπτικοί έλεγχοι

Παράλληλα, η ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τη διενέργεια ερευνών, προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, εκ των υστέρων ελέγχων και επιτόπιων παρεμβάσεων, με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και την καταπολέμηση φαινομένων φοροαποφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς και στην αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, με στόχο την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

Οι υπηρεσίες της ΔΕΟΣ για την επίτευξη της αποστολής τους, δύνανται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα συνεργάζονται με ένα ευρύτερο δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία έχει αρμοδιότητα για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απάτη στον ΦΠΑ και παράνομες επιδοτήσεις).

Παράλληλα, η Europol διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη στον ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» και το ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης, η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές οριστικοποιηθούν.

Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και με τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως σε ζητήματα που άπτονται της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη και πιο θεσμοθετημένη συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις δικαστικές αρχές.