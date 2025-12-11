Από το 2027 και στο εξής οι εισφορές των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών θα καθορίζονται με βάση τον νέο Δείκτη Μεταβολής Μισθών.

Εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ η εγκύκλιος που αφορά στην παράταση της αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών για το 2026, βάσει της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Από το 2027 και στο εξής οι εισφορές των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών θα καθορίζονται με βάση τον νέο Δείκτη Μεταβολής Μισθών, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αυξήσεις εισφορών από εκείνες που ισχύουν σήμερα.

Κατά συνέπεια, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η αύξηση εισφορών που θα εφαρμοστεί θα κυμαίνεται μεταξύ 2,6% - 2,8% (η φετινή ήταν 2,7%), βασισμένη στον ετήσιο πληθωρισμό του 2025. Οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν το 2026 στις μηνιαίες εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ, θα είναι από 6,36 ευρώ τον μήνα (για την μικρότερη κατηγορία) έως 17,14 ευρώ τον μήνα για την μεγαλύτερη.

Αν η αύξηση βασιζόταν στον Δείκτη Μισθών, θα ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, καθώς σε αυτά τα ποσοστά κινούνται οι μέσες αυξήσεις μισθών στο σύνολο της οικονομίας. Ας σημειωθεί πως πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παίρνει αναβολή η αύξηση των εισφορών 1,4 εκατ. αυτοαπασχολουμένων με τον μηχανισμό του Δείκτη μισθών.

Το ίδιο είχε συμβεί και το 2024, με επιχείρημα τότε ότι θα έπρεπε να μη ληφθούν υπόψη οι μισθοί του Δημοσίου, καθώς έτσι θα υπήρχε μια «στρεβλή» εικόνα για το τι ισχύει στην πραγματική οικονομία.

Όπως αναφέρει το επίσημο έγγραφο του ΕΦΚΑ «για το έτος 2026, τα ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών και Εργατών Γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ), προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (2025), με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναμένεται να εκδοθεί.

Από 1/1/2027 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει».

Πότε πληρώνονται οι νέες εισφορές

Οι επαγγελματίες θα κληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 να καταβάλλουν τις νέες αυξημένες εισφορές, αφού προηγουμένως έχουν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Αν δε δηλώσουν επιλογή, θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία που είχαν ενταχθεί το 2025.

Οκτώ στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται πέριξ στο 60%.

Η πρώτη κατηγορία μάλιστα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές, σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συντάξεις υπολογίζονται βάσει των καταβληθέντων ποσών. Ωστόσο η σημαντική αύξηση των εισφορών κατά 16,5% από το 2020 μέχρι και το 2025 οδηγεί πολλούς επαγγελματίες στην επιλογή του φθηνότερου ασφάλιστρου, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε υψηλότερη κατηγορία που θα τους εξασφαλίσει μελλοντικά υψηλότερο συντάξιμο ποσό.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των νέων συντάξεων από τις εκθέσεις «Ήλιος», οι χαμηλές εισφορές δημιουργούν μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που εισπράτουν ποσά από 772 ευρώ έως 886 ευρώ, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης.