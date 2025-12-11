ΑΒΑΞ: Άλμα 65% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο - Στα 682,2 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 42,1 εκατ. ευρώ στο φετινό εννεάμηνο έναντι 4,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε η ΑΒΑΞ για το 9μηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου να διαμορφώνεται στα 682,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άλμα σχεδόν 65%, έναντι 414,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση των αποτελεσμάτων, ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 έναντι 68,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση 37% κυρίως λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 42,1 εκατ. ευρώ στο φετινό εννεάμηνο έναντι 4,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν λογιστικοποιηθεί σημαντικά αυξημένες προβλέψεις (Λίβανος), και λόγω των βελτιωμένων χαρακτηριστικών κερδοφορίας των εκτελούμενων έργων και της μείωσης του δανεισμού και των συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 ευθυγραμμίζονται με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις της διοίκησης για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, στοχεύοντας στην επιβράβευση των μετόχων μέσω διανομής υψηλών μερισμάτων.

Εξέλιξη δανεισμού

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, ανερχόμενος σε 209,2 εκατ. ευρώ την 30.09.2025 από 237,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 427,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό 158,4 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε 159,9 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,53 δισ. ευρώ, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Εντός του 2025, ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω των 0,3 δισ. ευρώ, και αναμένει τα αποτελέσματα από διαγωνισμούς έργων μεγάλης αξίας στους οποίους έχει συμμετάσχει.

Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.