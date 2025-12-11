Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου όπου θα αποφασιστεί το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τελευταία ενημέρωση 09:28

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί από τον Έβρο έως την Κρήτη αλλά και τα νησιά παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με νέες δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στις 17:00 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Για αύριο, Παρασκευή οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, επιχειρώντας να φτάσουν με τρακτέρ από νωρίς το πρωί. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να επιτραπεί η είσοδος όλων των οχημάτων στον αστικό ιστό.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και έθεσε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής και τον εαυτό του στη διάθεσή τους, όσο διαρκεί ο αγώνας τους.

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες.

Ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Σε εννέα μπλόκα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία οι αγρότες της Δ. Ελλάδας

Στα εννέα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στην γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στην γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, υπάρχουν τρία μπλόκα και συγκεκριμένα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου και Πατρών - Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.

Μπλόκα στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης

Συνεχίζουν και σήμερα τους πολύωρους αποκλεισμούς οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται και στα δύο ρεύματα (εισόδου - εξόδου)και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των αγροτών συνοδεύονται από προτάσεις για νέες τοπικές δράσεις, ενώ όλοι τους δηλώνουν «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στη Νίκαια Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο, ενώ το ίδιο θα πράξουν και σήμερα από τις 18.00 και μέχρι τις 22.00 τουλάχιστον.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες στη Βόρεια Ελλάδα, ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του πανελλαδικού συλλαλητηρίου, αύριο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Λαμία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, που τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε δράσεις είτε αποκλείοντας βοηθητικούς δρόμους, είτε καταλαμβάνοντας διόδια και ανοίγοντας τις μπάρες.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας. Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Ήπειρος: Αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες, πήραν χθες βράδυ οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Ηπείρου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονιας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που σήμερα αναμένεται να μπει στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν, από τις 16 του μήνα θα κάνουν συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχής των φορέων της περιοχής.

Στο μπλόκο της Άρτας, έφθασαν, στις 8 χθες το βράδυ, δεκάδες ταξί σε μια εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες.

Ηράκλειο: Συνέχεια των κινητοποιήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους

Μικρή ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ