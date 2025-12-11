Αγροτικά μπλόκα: Για τα λεφτά ή για το… φιλότιμο

Οι πληρωμές, που επισπεύδει η κυβέρνηση, είναι η μία μόνο πτυχή του αγροτικού προβλήματος. Άλλωστε δεν στάθηκαν ικανές να αλλάξουν το κλίμα. Οι ανάγκες για δομικές αλλαγές κι για διάλογο.

Τις τελευταίες ημέρες, οι τσέπες των αγροτών γέμισαν λεφτά! Πολλά τα εκατ. ευρώ, στάθηκαν άραγε ικανά να αλλάξουν το κλίμα, όχι στα μπλόκα, αλλά έστω στα χωριά; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική, αφού μόνο τυχόν φωτάκια που φρόντισαν να τοποθετήσουν στις εισόδους και τις πλατείες οι Δήμοι, θυμίζουν οτι έρχονται γιορτές. Δρόμοι άδειοι, πλατείες έρημες, μαγαζιά στα πρόθυρα οικονομικής και συναισθηματικής κατάρρευσης.

Οι κακές ειδήσεις στα χωριά διαδίδονται τάχιστα και φτιάχνουν κλίμα: στον τάδε έβαλαν τα μισά λεφτά από πέρυσι, είναι -λέει- σε έλεγχο. Ο ΕΛΓΑ μας τα πήρε όλα πίσω κι έβαλε χέρι και στα έτοιμα: 350 ευρώ που περισσέψανε θα αγοράσω Φεράρι κλπ κλπ.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση, πολυδιαφημίζοντας πως φέτος θα μπουν στα ταμεία των αγροτών περισσότερα λεφτά από πέρυσι, δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει την αξία των όσων λέει. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ήταν μια κακή πληρωμή και κάποιοι λίγοι πήγαν ακόμη παραπέρα: και να μην είχε γίνει, ίσως ήταν ακόμη καλύτερα για την Κυβέρνηση αφού δημιουργήθηκαν ένα σωρό παρατράγουδα.

Μόλις 15 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, που οι περισσότεροι εναπομείναντες κάτοικοι στα χωριά υποδέχονται παιδιά, εγγόνια, φίλους και συγγενείς, άλλες φορές έβαφαν σπίτια και δωμάτια, επισκεύαζαν καλοριφέρ και κλιματιστικά, επισκεύαζαν διαρροές και βλάβες, γενικά υπήρχε ένας μικρός οργασμός. «Τι είναι τούτο το πράγμα φέτος» μας έλεγε ένας ελαιοχρωματιστής. «Κανένας να μη θέλει να βάψει ούτε ένα δωμάτιο, άλλες φορές τέτοιες ημέρες μας παρακαλούσαν…».

Το να βάψεις ένα δωμάτιο, όπως προσδοκά ο φίλος μας, δεν είναι θέμα χρημάτων αλλά κυρίως διάθεσης: «τα κεφάλια μέσα» ακούς όλους να λένε από τα καλοκαίρι και ύστερα. Άρα, κλίμα - Κυβέρνηση 1-0, παρόλο τον πακτωλό χρημάτων.

Το κλίμα, δεν αναστρέφεται με αποτυχημένες συνταγές και τακτικισμούς

Υπάρχει άραγε τρόπος να αναστραφεί το δυσμενές αυτό κλίμα, όχι προς όφελος της κυβέρνησης, αλλά για την ελληνική ύπαιθρο; Ίσως τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα από όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, αρκεί να σκεφτεί κάποιος λίγο ελεύθερα!

Η κατάσταση έχει πολωθεί μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών: βγάλτε συντονιστικό και αιτήματα κι ελάτε να τα συζητήσουμε. Η Κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι με τον τρόπο αυτό θα τουμπάρει τους αγρότες, αφού μια εβδομάδα τώρα κινητοποιήσεων και ακόμη δεν έχουν συντονιστεί. Τύχαμε σε μια συνέλευση μεγάλου μπλοκ της εθνικής οδού την ώρα της συνέλευσης: «Αύριο, όλοι εδώ στις 11:30 να κλείσουμε τους παράδρομους για μια ώρα».

«Τα άλλα μπλόκα τι ώρα κλείνουν για να συντονιστούμε;» φώναξε κάποιος. «Δεν ξέρω, δεν επικοινώνησα σήμερα!». Την ώρα, δηλαδή, του μεγάλου αγώνα, δεν υπάρχει όχι συντονισμός αλλά ούτε καν επικοινωνία. Κι αυτό, το γνωρίζουν οι κυβερνητικοί και κομματικοί επιτελείς.

Τα αιτήματα των αγροτών δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί: ζητούν ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά, ενώ πέρυσι πήραν σταθερό για πολλά χρόνια 10 λεπτά. Άλλωστε, ποιος μας λέει ότι του χρόνου θα μπορούμε να ποτίσουμε, θα μπορούσε να πει ένα ψύχραιμος παρατηρητής. Η δομή του αγροτικού κινήματος σήμερα, δεν είναι σε θέση να παράξει αιτήματα που να φέρνουν σε δύσκολη θέση την Κυβέρνηση και παράλληλα να οδηγούν στο αύριο. Απλώς, παραθέτουν κάποια αιτήματα, ελπίζοντας σε άμεσες οικονομικές ενισχύσεις. Οι πάντες, όμως, ξέρουν ότι το πρόβλημα είναι βαθιά δομικό και δεν θεραπεύεται με ασπιρίνες.

Δεν αρκούν οι απλές αναφορές, χρειάζεται δουλειά στήριξης του διαλόγου

Όλοι αναφέρουν για το κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων. Σχεδόν κανείς, όμως δεν αναφέρεται στα μονοπώλια (κάτι που θα μπορούσε να το κάνει με ονοματεπώνυμο όπως κάνουν οι συνάδελφοί τους στη Μέκκα του Καπιταλισμού, τις ΗΠΑ) που έχουν δημιουργηθεί τόσο στην αγορά εφοδίων όσο και τελικών προϊόντων. Μια σωστή διατύπωση των αιτημάτων θα ήταν: γιατί το τάδε σκεύασμα έχει τόσο εδώ, και στη γειτονική Βουλγαρία είναι τόσο % φθηνότερα;

Το πόσο ακριβώς θα μπορούσαν να ρωτήσουν τον κάθε αγρότη της Βορείου Ελλάδος που έχει μια σημαντική εκμετάλλευση και μπαίνει στον πειρασμό να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει να ψωνίσει απέναντι. Ένα άλλο ερώτημα θα ήταν, γιατί φέτος ο ηλιόσπορος στην Ελλάδα είχε 40 λεπτά και στις γειτονικές χώρες πάνω από 50; Εάν ψαχτούμε λίγο, θα βρούμε πολλά, μα πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.

Υπό άλλες συνθήκες, οι αρμόδιες αρχές θα ζητούσαν με επιστολή σε σύνδεσμο, εταιρεία, ή όπου αλλού κρίνονταν αναγκαίο και με την ένδειξη «Κατ' επείγον» να εξηγηθούν οι λόγοι της απόκλισης, εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Και λέμε ημερολογιακών και όχι εργάσιμων, διότι δεν μπορεί να αιωρείται τέτοια απόκλιση και οι δρόμοι να μένουν κλειστοί. Αυτό δεν σημαίνει επείγον; Από τις σχετικές απαντήσεις, θα κρίνονταν η συνέχεια της σχέσης Κυβέρνησης – αγροτών. Αλλά αυτή τη φορά θα ήταν σε πραγματική βάση και όχι σε αερολογίες περί ανάγκης μείωσης του κόστους παραγωγής και μάχες στην κοινότητα κλπ κλπ.

Κυβέρνηση και κόμματα μακριά από τις καθημερινές ανησυχίες των αγροτών

Από την άλλη μεριά, ούτε η Κυβέρνηση, εστιασμένη στο θέμα πληρωμές και ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι προετοιμασμένη να βγει στην αντεπίθεση. Φέτος, για παράδειγμα, η μεγάλη συζήτηση μεταξύ των αγροτών ήταν τι θα σπείρουμε, αφού τίποτα δεν αποδίδει. Άλλοι έλεγαν ότι θα τα εγκαταλείψουν, άλλοι ότι θα βάλουν σιτάρι και ό,τι βγει, άλλος θα το αφήσει μέχρι τελευταία στιγμή. Στις αγωνίες αυτές, η Κυβέρνηση και τα κόμματα ήταν απόντα, έδειξαν δηλαδή ότι δεν απασχολούνται με τα απλά και ταπεινά θέματα, αλλά με την διατροφική ασφάλεια και αυτάρκεια ως κορυφαίο θέμα πολιτικής!

Η πράξη τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι τελικά θα μείνουν αρκετά χωράφια για εαρινές σπορές. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα σπείρει αφού αγνοεί πώς κινείται το καλαμπόκι ή ο ηλιόσπορος. Για το βαμβάκι, δεν συζητάμε, πάει αυτό πέθανε.

Δεν θα μπορούσε να πάρει το ΥπΑΑΤ μια πρωτοβουλία και να οργανώσει μια ενημέρωση αγροτών που να λέει ότι οι συνεχείς ξηρασίες στα Βαλκάνια έχουν επιφέρει σειρά μειωμένων παραγωγών στον ηλιόσπορο και οι συνθήκες ίσως να είναι καλές; Ή ότι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής της Ουκρανίας, φαίνεται ότι το καλαμπόκι μπορεί να έχει κάποιο καλούτσικο μέλλον του χρόνου; Άλλωστε, φέτος δεν έπεσε στα τάρταρα, τη γλύτωσε.

Βλέποντας οι παραγωγοί να κυκλοφορούν τέτοιου είδους ειδήσεις, όπως είναι απελπισμένοι, αμέσως θα αντιδρούσαν. Άρα, να βάλω και λίγο καλαμπόκι και να αυξήσω και το ηλιόσπορο. Και αφού γινόταν το πρώτο αυτό βήμα, να ενημέρωνε τους παραγωγούς πως θα αντιμετωπίσουν τα αγριογούρουνα που την πέφτουν στο καλαμπόκι και τα κάνουν γης Μαδιάμ. Στην Αμερική ρίχνουν σπρέι πιπεριού, στην Ασία βάζουν χήνες να τα κυνηγούν, αλλά ο καλύτερος ήταν ο άλλος στη Θήβα: ηχογράφησε ένα ολόκληρο πανηγύρι και το έβαζε στο κτήμα του να φεύγουν τα κοράκια.

Με τέτοιες απλές κινήσεις, θα έδειχνε εμπράκτως αυτό που συνέχεια λένε οι Υπουργοί: ότι καταλαβαίνει τις ανησυχίες των αγροτών και προσπαθεί να είναι δίπλα τους όπως και όσο μπορεί. Τόσους επικοινωνιολόγους απασχολεί η Κυβέρνηση, θα βρει αντικείμενο και τρόπο να πει όλα αυτά και άλλα πολλά. Απλώς, πεπεισμένοι οι πάντες ότι θα τους κάμψουμε (=εξαγοράσουμε) με τα λεφτά, δεν σκέπτονται καθόλου εναλλακτικά και δημιουργικά. Τελικά, δεν ισχύει απολύτως το γνωστό λαϊκό θεώρημα: «για τα λεφτά τα κάνεις όλα», έχει μείνει και λίγο φιλότιμο...