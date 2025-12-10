Οικονομία | Διεθνή

Τραμπ: Η μείωση επιτοκίων της Fed έπρεπε να είναι τουλάχιστον η διπλάσια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Η μείωση επιτοκίων της Fed έπρεπε να είναι τουλάχιστον η διπλάσια
Ντόναλντ Τραμπ και Τζερόμ Πάουελ / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Την άποψή του πως η μείωση επιτοκίων από Fed θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η διπλάσια, δηλαδή κατά 50 μονάδες βάσης αντί για 25, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την άποψή του πως η μείωση επιτοκίων από Fed θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η διπλάσια, δηλαδή κατά 50 μονάδες βάσης αντί για 25, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που προτρέπει μετ' επιτάσεως τη Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη, χαρακτήρισε «άκαμπτο» τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ενέκρινε μια «μάλλον μικρή» μείωση.

Η απόφαση για την περικοπή 0,25% επήλθε με ψήφους 9-3 (κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019) στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022), ενώ ο Στίβεν Μιράν, εκλεκτός της κυβέρνησης Τραμπ στη FOMC, τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά 50 μβ.

Ο Πάουελ, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την Τετάρτη, επεσήμανε ότι η τελευταία μείωση ήταν «οριακή» που δίνει στην Fed περιθώριο να «περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία». Επίσης, κατηγόρησε άμεσα τους δασμούς του Τραμπ για το «κάπως αυξημένο» επίπεδο πληθωρισμού της χώρας.

«Αυτές οι μετρήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς ο πληθωρισμός στα αγαθά έχει αυξηθεί, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των δασμών», υπογράμμισε ο Πάουελ επικαλούμενος την κλιμάκωση του PCE και του δομικού PCE.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ελεγκτικό Συνέδριο: Γιατί «στοιχειώνουν» ακόμη τα Ολυμπιακά Ακίνητα - Τι έγινε σε Tae Kwon Do, Badminton

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Τα παίγνια των funds με τη μετοχή της Metlen - Το microloan της Snappi - Οι νέες επεκτάσεις Μετρό

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Fed
Επιτόκια
Τζερόμ Πάουελ
Πληθωρισμός
Δασμοί
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider