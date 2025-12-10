Ανδρουλάκης: Η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών – Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη μας

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

«Συναντώ ανθρώπους από τα αστικά κέντρα που πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οι άνθρωποι που συντηρούν την ύπαιθρο είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταποιητές και ο αγώνας τους είναι δίκαιος».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ότι «έχει ανέβει το κόστος για φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και ιατρικές υπηρεσίες».

Στη συνέχεια απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για λαϊκισμό. «Πήγα στα μπλόκα των αγροτών, έκατσα πολλή ώρα και συζήτησα με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Τους είπα τις απόψεις μας, δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Ας πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει εκεί με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος», δήλωσε.