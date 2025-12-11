Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω… POS προωθεί η Mastercard

Ένα καινοτόμο μοντέλο συναλλαγών σχεδιάζει η Mastercard, επιδιώκοντας διεύρυνση των σημείων όπου οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις - αναλήψεις.

Ένα καινοτόμο μοντέλο συναλλαγών σχεδιάζει και ετοιμάζεται να προωθήσει στην Ελλάδα η Mastercard, επιδιώκοντας διεύρυνση των σημείων όπου οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών.

Πέρα από το παραδοσιακό δίκτυο των ATM, η Mastercard ετοιμάζεται να βάλει πιο επιθετικά στο «παιχνίδι» διαχείρισης χρημάτων τα POS. Ουσιαστικά, τα τερματικά POS, θα λειτουργούν και ως «ATM», καθώς όποιος χρειάζεται μετρητά θα μπορεί να τα λαμβάνει μέσω εμπόρων που θα προσφέρουν την υπηρεσία (θα δίνει το ποσό μέσω κάρτας και θα λαμβάνει μετρητά).

Αντίστοιχα θα συμβαίνει και για όποιον επιθυμεί να λάβει ένα ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό (θα δίνει το ποσό σε μετρητά στην επιχείρηση και εκείνη θα πιστώνει το ποσό στον λογαριασμό του).

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα αν και προκύπτει ένα θετικός τόνος για το παραπάνω μοντέλο (εφαρμόζεται ήδη σε Βρετανία και Κύπρο), η εφαρμογή αυτού θα εξαρτηθεί από τους εμπόρους. O ίδιος σημείωσε πως δεν έχει εξεταστεί ακόμη το πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής και αν θα δοθεί κάποιο κίνητρο στους εμπόρους.

Τα οφέλη σε οικονομία από τη χρήση καρτών

Ευρύτερα, ο ίδιος απέδωσε εύσημα για την πορεία ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας, τον μετασχηματισμό που έχει συντελεστεί, τον πλουραλισμό που επικρατεί στην αγορά και την εξέλιξη του ρυθμιστικού – κανονιστικού πλαισίου, στοιχεία που προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Μέρος αυτών αποτυπώνεται στα φορολογικά έσοδα, τα οποία έχουν λάβει επιπλέον ώθηση της τάξεως των 400–500 εκατ. ευρώ από τη διείσδυση και χρήση του πλαστικού χρήματος, που συνεχίζει να αποτελεί βασικό «όχημα» αλλαγής κουλτούρας και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Ενδεικτικό είναι ότι από το 8% που ήταν το ποσοστό διείσδυσης των καρτών στην εγχώρια αγορά το 2015, πλέον έχει φτάσει στο 45%, προσεγγίζοντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με το μέγεθος της παραοικονομίας να έχει υποχωρήσει σε 11% από 25% το 2017. Την ίδια στιγμή, η αλλαγή του μείγματος συναλλαγών έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, με κοινό παρονομαστή ωστόσο την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Σύμφωνα με τον κ. Πολύδωρο, το 42% των συναλλαγών στην Ελλάδα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά. Αυτό οφείλεται είτε στο προσωπικό ύφος μερίδας καταναλωτών είτε σε λόγους φοροαποφυγής. Ωστόσο, η Mastercard βασίζεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμπεριληπτικής οικονομίας και εκδημοκρατισμού των συναλλαγών.

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ανταγωνισμού και τη δυναμική που εμφανίζει η ΔΙΑΣ μέσω του IRIS, ο κ. Πολύδωρος ανέφερε ότι η ύπαρξη αυτού του συστήματος αποτελεί θετικό στοιχείο, καθώς προσφέρει πλουραλισμό, με τον ίδιο να ποντάρει σε ένα συνεργατικό μοντέλο παρά σε ένα δυαδικό σύστημα. Σχετικά με τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμολόγησης, επισήμανε ότι «τιμολογούμε με βάση την ανταποδοτική αξία που προσφέρουμε και κυρίως την άυλη προστασία των καταναλωτών».

Το μέλλον σε AI...

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Mastercard σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο το μέλλον έχει όνομα και είναι το agentic commerce. Πρόκειται για μια νέα μορφή ηλεκτρονικών αγορών, όπου αυτόνομοι AI agents εκτελούν εργασίες όπως αναζήτηση, σύγκριση επιλογών και πραγματοποίηση αγορών για λογαριασμό καταναλωτών ή επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να χειριστούν πιο σύνθετες απαιτήσεις και να ολοκληρώσουν ολόκληρη τη συναλλαγή με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, λειτουργώντας ως προληπτικοί προσωπικοί αγοραστές.

Μονοψήφιο growth το 2026, οι δράσεις

Η εταιρεία αναμένεται να κλείσει το έτος με ρυθμό ανάπτυξης 9% σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, ενώ και για το 2026 προβλέπεται μονοψήφιος ρυθμός διεύρυνσης. Βασικοί «μοχλοί» μεγέθυνσης για το τρέχον έτος αποτέλεσαν η καταβολή κοινωνικών επιδομάτων μέσω καρτών, η ένταξη νέων κλάδων (π.χ. ταξί) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Η Mastercard διευρύνει την παρουσία της μέσω των συνεργασιών — Skroutz, efood, Κωτσόβολος και Lamda — προσφέροντας ένα ανταποδοτικό τέλος και προνόμια για τους κατόχους καρτών.

Επιπλέον, «τρέχει» πολιτικά το σύστημα «tap to pay» - contactless payment, δηλαδή λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών σε 600 υπεραστικά λεωφορεία, με στόχο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του 2026 για συνολικά περίπου 3.500 υπεραστικά οχήματα. Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των σημείων που οι καταναλωτές μπορούν να πληρώνουν με κάρτα, όπως με το δημόσιο και αλλού.

Μεταξύ των δράσεων της εταιρείας είναι και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, όπου σε συνεργασία με την Bank of China, θα αποστείλει προωθητικά μηνύματα σε 50 εκατ. κατόχους καρτών Mastercard.

Τέλος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικές δράσεις, η εταιρεία εφαρμόζει το καινοτόμο πρόγραμμα Restart που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εργασία στον τομέα της εστίασης, προσφέροντας ευκαιρίες σε άτομα που έχουν ανάγκη να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.