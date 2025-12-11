Πώς και πότε θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου όσοι την έχασαν ή εισέπραξαν μικρότερο ποσό. Τι ισχύει για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, αυτοκίνητα, κληρονόμους, τεκμήρια.

Αντιμέτωποι με ένα βουνό πληρωμών και υποχρεώσεων βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι 20 ημέρες πριν την εκπνοή του 2025. Πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, υποβολή δηλώσεων για δικαιολόγηση τεκμηρίων, δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, από κληρονόμους και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό συνθέτουν τη λίστα των τελευταίων φορο-υποχρεώσεων της χρονιάς.

Επιστροφή ενοικίου

Πιο γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου, οι οποίοι είτε δεν έλαβαν την ενίσχυση είτε είδαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν λόγω λαθών ή παραλείψεων στη φορολογική δήλωση. Οι φορολογούμενοι έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση Ε1, χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση.

Μάλιστα, όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα, ενώ όσες τροποποιητικές δηλώσεις κατατεθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα αποπληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι εκκρεμότητες

Στις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται:

1. Τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά ποσά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

2. Χρηματικές γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

3. Δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

4. Δηλώσεις από κατοίκους εξωτερικού. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

5. Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

6. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2025.

7. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος.

8. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026. Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής: