Η σημασία της «καρέκλας» του Eurogroup - Γιατί διεκδικεί τη θέση η Ελλάδα

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας, η Ελλάδα διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup και μέχρι το τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε αν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα είναι αυτός που θα κάτσει στην καρέκλα του προέδρου για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Μέχρι τότε έχει μια σημασία να θυμίσουμε τι ακριβώς είναι το Eurogroup, τι κάνει ο πρόεδρος του, πώς εκλέγεται και γιατί η χώρα μας έχει θέσει υποψηφιότητα.

Αν δεν είχαμε τις περιπέτειες της προηγούμενης δεκαετίας και τις συχνές επισκέψεις του τότε προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζαμε τόσο καλά το Eurogroup. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό αν και άτυπο όργανο -υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις- που συντονίζει τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών της Ευρωζώνης προκειμένου μεταξύ άλλων να έχουν κοινή στάση στο αντίστοιχο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό άλλωστε κατά κανόνα το Eurogroup συνεδριάζει πάντα μια ημέρα πριν από το Ecofin.

Πέρα από τα θέματα συντονισμού των υπουργών το Eurogroup εξετάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέματα του προϋπολογισμού των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και την κοινή στάση των κρατών της Ευρωζώνης στους διεθνείς οργανισμούς. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup συμμετέχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ μπορεί να προσκληθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και άλλοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης.

Συντονιστής - γεφυροποιός - εκπρόσωπος

Κεντρικό ρόλο στο Eurogroup διαδραματίζει ο πρόεδρός του, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει ως συντονιστής, ως γεφυροποιός ανάμεσα στους 21 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης αλλά και ως το πρόσωπο του άτυπου οργάνου σε οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ αλλά και στα διεθνή φόρα συμπεριλαμβανομένων των συνόδων κορυφής των G7 και των G20.

Το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν εκδίδει αποφάσεις, αλλά μετά από κάθε συνεδρίαση ο πρόεδρος αναλύει τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά και τα συμπεράσματά του από τη συνεδρίαση, ακόμη ενημερώνει το κοινό μέσα από συνεντεύξεις Τύπου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Eurogroup:

Οργανώνει την ατζέντα των συνεδριάσεων του οργάνου καθώς και το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας

Διασφαλίζει τη σωστή προετοιμασία κάθε συνεδρίασης εξασφαλίζοντας με τη βοήθεια του υποστηρικτικού οργάνου Euroworking Group ότι έχουν προετοιμαστεί τα απαραίτητα βοηθητικά έγγραφα

Προεδρεύει των συνεδριάσεων

Διακινεί γραπτώς τα άτυπα συμπεράσματα

Ενημερώνει τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ για τα αποτελέσματα των συζητήσεων στο Eurogroup

Παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Eurogroup στο κοινό

Εκπροσωπεί το Eurogroup σε διεθνείς διασκέψεις και σε συναντήσεις.

Η σημασία για την Ελλάδα

Η διεκδίκηση της προεδρίας του Eurogroup από τη χώρα μας, όπως έγραφε χθες το insider.gr, αποτελεί ήδη μια μεγάλη επιτυχία. Δεν περνάει απαρατήρητος ο συμβολισμός που έχει το γεγονός πως μια χώρα που την προηγούμενη δεκαετία βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ευρώ διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την προεδρία ενός οργάνου που βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης.

Εκτός όμως από αυτό τον συμβολισμό έχει μια ουσία πως αν ο κ. Πιερρακάκης επικρατήσει στη σημερινή ψηφοφορία θα βρεθεί τουλάχιστον για τα επόμενα 2,5 χρόνια στην καρδιά των debate για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Θα έχει θέση στο τραπέζι των ισχυρών του κόσμου (G7, G20 κλπ) και αποκτά πρόσβαση σε συζητήσεις και ανθρώπους που ορίζουν και θα συνεχίζουν να ορίζουν πολιτικές από τις οποίες εξαρτάται (και) η θέση της ελληνικής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά.

Πώς εκλέγεται ο πρόεδρος του Eurogroup

Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του Eurogroup και δεδομένου πως οι υποψήφιοι είναι μόλις δύο, ο κ. Πιερρακάκης και ο Βέλος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, δεν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.

Για την ανάδειξη του νέου προέδρου απαιτείται απλή πλειοψηφία δηλαδή ο Κ. Πιερρακάκης θα πρέπει να λάβει 11 ψήφους συνολικά. Στην πράξη και δεδομένου πως στόχος του Eurogroup είναι να επιτυγχάνεται ομοφωνία, είθισται ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει τις λιγότερες ψήφους να παραιτείται από τη διεκδίκηση.