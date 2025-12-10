Δανία: Τα ταχυδρομεία πωλούν τα γραμματοκιβώτιά τους

Από τη 15η Δεκεμβρίου, 1000 γραμματοκιβώτια θα προταθούν για πώληση στο διαδίκτυο από τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 2000 κορωνών Δανίας.

Τα δανέζικα ταχυδρομεία, PostNord, που θα σταματήσουν να διανέμουν την αλληλογραφία από την 31η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα πως θα πουλήσουν τα γραμματοκιβώτιά τους, έπειτα από παρουσία 170 ετών στη σκανδιναβική χώρα.

«Στο τέλος του έτους, η PostNord θα διανείμει το τελευταίο γράμμα της στη Δανία και επομένως αποφάσισε να δωρίσει 1.200 γραμματοκιβώτια στο Danmarks Indsamling», τον ετήσιο τηλεμαραθώνιο, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η ταχυδρομική υπηρεσία.

Από τη 15η Δεκεμβρίου, 1000 γραμματοκιβώτια θα προταθούν για πώληση στο διαδίκτυο από τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 2000 κορωνών Δανίας (200 έως 267 ευρώ) στον ιστότοπο της αλυσίδας λιανικής Fotex.

Τον Ιανουάριο, επιπλέον 200 γραμματοκιβώτια, ιδίως εκείνα που προέρχονται από συγκεκριμένες τοποθεσίες και άλλα που έχουν διακοσμήσει Δανοί καλλιτέχνες, θα δημοπρατηθούν.

Σε όλη τη χώρα, η PostNord κατείχε περίπου 1.500 γραμματοκιβώτια, η τωρινή μορφή των οποίων χρονολογείται από το 1876. Το πρώτο γραμματοκιβώτιο εγκαταστάθηκε στη Δανία το 1851, στην Κοπεγχάγη.

Τον Μάρτιο η ταχυδρομική υπηρεσία ανακοίνωσε πως θα σταματήσει να διανέμει την αλληλογραφία και θα επικεντρωθεί στην παράδοση δεμάτων.

Η PostNord δικαιολόγησε την αναδιοργάνωσή της, η οποία οδηγεί στην κατάργηση του 30% του δυναμικού της, σημειώνοντας πως ο αριθμός των γραμμάτων που διανέμονται μειώθηκε άνω του 90% από το 2000.

Οι ταχυδρόμοι της θα συνεχίσουν να διανέμουν την αλληλογραφία, απασχολούμενοι, ωστόσο, από την εταιρεία Dao, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή των εφημερίδων. Η Dao εγκατέστησε 1.500 νέα κόκκινα γραμματοκιβώτια στα κέντρα της παροχής υπηρεσιών.

«Οι Δανοί είναι πολύ δεμένοι με τις παραδόσεις, όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα γράμματα. Για αυτό ακριβώς θέλουμε να διατηρήσουμε την παράδοση εγκαθιστώντας κόκκινα γραμματοκιβώτια», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ένας αξιωματούχος της Dao, ο Λαρς Μπάλσμπι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ