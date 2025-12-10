Άνοδος του πετρελαίου μετά την κατάληψη τάνκερ στην Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ

Υποχώρησε το πετρέλαιο, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα.

Αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, αφού αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν 27 σεντς, ή 0,44%, κλείνοντας στα 62,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 21 σεντς, ή 0,36%, κλείνοντας στα 58,46 δολάρια.

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Δεν κατονόμασαν το δεξαμενόπλοιο και δεν ανέφεραν ακριβώς πού έλαβε χώρα το περιστατικό.

Η κατάσχεση, με επικεφαλής την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, πυροδοτεί περαιτέρω τις ανησυχίες για την προσφορά σε μια αγορά που ήδη ανησυχούσε για τις κινήσεις των βαρελιών της Βενεζουέλας, του Ιράν και της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρόρι Τζόνστον, ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου Commodity Context. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν αλλάζει άμεσα τη θεμελιώδη ισορροπία προσφοράς-ζήτησης.

Οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα αντιδράσουν πιο έντονα εάν την κατάσχεση ακολουθήσουν περισσότερες παρόμοιες ενέργειες, δήλωσε ο Εντ Χέιντεν-Μπρίφετ, αναλυτής πετρελαίου στην Onyx Capital Group.