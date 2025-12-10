Wall Street: Κέρδη 1,05% για Dow Jones και μία ανάσα από ρεκόρ ο S&P 500 με φόντο τα επιτόκια

Η τελευταία απόφαση για τα επιτόκια του 2025 άνοιξε το δρόμο για ένα Santa Claus ράλι και ο S&P 500 είναι έτοιμος να ξεπεράσει το ορόσημο των 7.000 μονάδων.

Σε απόσταση βολής από ρεκόρ όλων των εποχών βρέθηκε την Τετάρτη ο S&P 500 στην «καταπράσινη» Wall Street με ισχυρή άνοδο σχεδόν 500 μονάδων για Dow Jones, αντλώντας ώθηση από τη Fed που αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος με -0,25%, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περισσότερες περικοπές στο κόστος δανεισμού την προσεχή διετία παρά το «σήμα» για μία περικοπή το 2026 και το 2027 σε συνδυασμό με τα σχόλια του Τζερόμ Πάουελ και κόντρα στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones κέρδισε 1,05% στις 48.057 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,67% στις 6.886 μονάδες -μία ανάσα από ιστορικό υψηλό- και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,33% στις 23.654 μονάδες. Η μείωση, η οποία σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη, φέρνει το επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75% ενώ υπήρχαν ορισμένα στοιχεία που η Wall Street θεώρησε αισιόδοξα για τις αγορές στο μήνυμα της Fed, καθώς και στις επόμενες παρατηρήσεις του προέδρου της.

Πιο συγκεκριμένα, είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η Fed ανακοίνωσε ότι αρχίζει να αγοράζει ομόλογα, επεκτείνοντας τον ισολογισμό της. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών τίτλων μειώθηκαν. Η FOMC έδωσε επίσης προσοχή στην αδύναμη αγορά εργασίας με την εστίασή της να στρέφεται στη στήριξη της οικονομίας και μακριά από τον πληθωρισμό.

Ενώ ο Πάουελ επεσήμανε ότι η Fed θα πρέπει να «περιμένει και να δει» πριν κάνει την επόμενη κίνησή της, ουσιαστικά απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνέχεια. «Δεν νομίζω ότι μια αύξηση επιτοκίων... είναι το βασικό σενάριο κανενός σε αυτό το σημείο», εξήγησε, ενώ από την άλλη πλευρά, οι traders στοιχηματίζουν ότι θα προχωρήσουν περαιτέρω με δύο ή περισσότερα «ψαλιδίσματα» τον επόμενο χρόνο.

«Η έλλειψη νέων ή μεγαλύτερων μειώσεων επιτοκίων θα μπορούσε να ερμηνευτεί άσχημα από τη Wall Street, αλλά η είδηση ​​ότι ο ισολογισμός θα αρχίσει να επεκτείνεται ξανά, αν και αργά, είναι σίγουρα ένας λόγος για να ενθουσιαστούμε και να αντισταθμίσουμε με το παραπάνω τις ανησυχίες για περιορισμένες κινήσεις στο κόστος δανεισμού που προβλέπουμε να έρχονται», επεσήμανε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers.

«Επιπλέον, το dot plot αποκάλυψε ισχυρότερες προβλέψεις ανάπτυξης, χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και ουδέτερες προσδοκίες για την απασχόληση, εξελίξεις που υποστηρίζουν επίσης μια ανοδική αντίδραση στις μετοχές» συμπλήρωσε. «Η τελευταία απόφαση για τα επιτόκια του 2025 ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για ένα Santa Claus ράλι στο τέλος του έτους και ο S&P 500 είναι έτοιμος να ξεπεράσει το ορόσημο των 7.000 μονάδων τις επόμενες εβδομάδες», κατέληξε.