Επιτακτική ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στη γεωργία - «Κλειδί» εκπαίδευση και συνέργειες

Φορείς του κλάδου και θεσμικοί παράγοντες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επόμενη μέρα της ελληνικής γεωργίας, βλέποντας ωστόσο κι ευκαιρίες μέσα στις προκλήσεις.

Ο πλήρης μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα της χώρας, με την εισαγωγή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα καλλιεργειών και θα ενσωματώνει τις αρχές τις βιωσιμότητας και τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση του κλάδου, αλλά και για τη μετάβασή του στη νέα εποχή, μακριά από αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Μπροστά στους τεράστιους κινδύνους που κρύβει η κλιματική κρίση, ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα στηριχθεί στις συνέργειες με άλλους κλάδους, ενώ η εκπαίδευση του αγροτικού κόσμου με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την υιοθέτηση νέων πρακτικών κρίνεται επιτακτική.

Φορείς του κλάδου αλλά και θεσμικοί παράγοντες, που συμμετείχαν στην ημερίδα «Η Οικονομία του μέλλοντος - Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα» που διοργάνωσε χθες η Κίνηση Πολιτών, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επόμενη μέρα της ελληνικής γεωργίας, βλέποντας ωστόσο κι ευκαιρίες μέσα στις προκλήσεις.

Ο κλάδος χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, ολιστική προσέγγιση και συνέργειες

Σύμφωνα με την Α’ αντιπρόεδρο του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, απαιτείται μια πιο οργανωμένη προσέγγιση για τον εγχώριο αγροδιατροφικό κλάδο, μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην αξιοποίηση της έρευνας και κρίσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Μόνον έτσι μπορεί ο κλάδος να διεκδικήσει υψηλότερη θέση στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές», σημείωσε η ίδια, τονίζοντας την ανάγκη για συνέργειες. «Η αγροδιατροφή δεν είναι ένας κλάδος απομονωμένος, συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανία τροφίμων, τις τεχνολογίες, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τις μεταφορές», εξήγησε χαρακτηριστικά».

Για μια περίοδο μεγάλων αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον, καθώς μια σειρά από προκλήσεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία και πρώην επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Πάνος Καρβούνης. «Πρέπει να στηριχθεί η βιωσιμότητα σε έναν πλανήτη που αλλάζει», τόνισε, προειδοποιώντας την ίδια ώρα για τον κίνδυνο μείωσης των ευρωπαϊκών πόρων για τη γεωργία, καθώς συζητείται η συνένωση των πόρων του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ.

«Ο ελέφαντας στο δωμάτιο έχει όνομα, ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μεγάλη ζημιά που έγινε και θα καθορίσει τι πόρους θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι κάθε ευρώ που παίρνει από την Ευρώπη πηγαίνει εκεί που πρέπει», τόνισε ο κ. Καρβούνης, προσθέτοντας πως «ο αγροδιατροφικός τομέας πρέπει να αντιμετωπιστεί με σχέδιο και με ολιστική προσέγγιση, κάτι που δεν έγινε ποτέ από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ».

«Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα πρέπει να είναι στρατηγική επιλογή και όχι ένα τεχνικό ζήτημα που αντιμετωπίζεται αποσπασματικά», ανέφερε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία και Senior Advisor to Purdue University, Λίτσα Παναγιωτοπούλου.

Σημείο αναφοράς τα ελληνικά προϊόντα

Σύμφωνα με την ίδια, το ελληνικό προϊόν σήμερα δεν κρίνεται μόνο στο ράφι, αλλά στο πώς καλλιεργείται, αναπτύσσεται, μεταφέρεται, πιστοποιείται και τελικά επικοινωνείται.

«Το προϊόν δεν είναι απλώς το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημείο που συμπυκνώνονται επιλογές και αποφάσεις, είναι ο καθρέφτης του πως λειτουργεί ένα σύστημα», τόνισε η κυρία Παναγιωτοπούλου, εκφράζοντας την ανάγκη ο αγροδιατροφικός τομέας να αποτελέσει μια πραγματική υποδομή ανθεκτικότητας για την ελληνική οικονομία.

«Ο πρωτογενής τομές της χώρας είναι κρίσιμος γιατί μας δίνει ποιοτικές πρώτες ύλες», σημείωσε από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Βάσω Παπαδημητρίου, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι σήμερα ο μεγαλύτερος τομέας της μεταποίησης, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας αλλά κι ένας περήφανος πρεσβευτής του ελληνικού brand name στο εξωτερικό με εξαγωγές που αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ.

Η «λάθος κουλτούρα των επιδοτήσεων» και η ανάγκη για εκπαίδευση των αγροτών

Οι επιδοτήσεις καλλιεργούν λάθος κουλτούρα, παραδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, εκφράζοντας την ανάγκη ο αγρότης του σήμερα να συνεταιρίζεται και να προχωρά μπροστά.

Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αναγνώρισε πως «ο αγροτικός κλάδος επαναπαύτηκε στις επιδοτήσεις. «Οι επιδοτήσεις είναι ένας σοβαρός λόγος που έμεινε πίσω ο κλάδος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα δε με τον κ. Τουρναβίτη ο αγρότης του σήμερα πρέπει να κοιτάξει στο μέλλον. «Πόσες φορές να πούμε μην καλλιεργείτε άλλο βαμβάκι και σιτάρι, αλλά κάτι άλλο;», διερωτήθηκε.

«Χρειαζόμαστε συστήματα καλλιεργειών πια. Ο παραγωγός πρέπει να εκπαιδευτεί και να πειστεί να υιοθετήσει τις νέες πρακτικές βιωσιμότητας», ανέφερε ο Managing Director/CEO της UPL Hellas (Ελλάδα-Κύπρος & Adriatic), Κώστας Παπασωτηρίου.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρόπουλος εξέφρασε την ανάγκη ο αγρότης του σήμερα να είναι πια και επιχειρηματίας. «Μιλάμε για έναν μικρό επιχειρηματία, με βασικές γνώσεις, αλλιώς δεν θα πάει μπροστά», σημείωσε. «Πρέπει να αλλάξει το process για να αλλάξει το αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», τόνισε με νόημα.