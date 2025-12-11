Η Πολωνία διαθέτει στην Ουκρανία τα τελευταία 14 MiG-29 της με αντάλλαγμα drones

Σκοπεύει να τα ανταλλάξει για ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η Βαρσοβία σκοπεύει να ανταλλάξει με το Κίεβο τα τελευταία της δεκατέσσερα μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων MiG-29, σοβιετικού σχεδιασμού, για ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας.

Η Πολωνία έχει πλέον ανανεώσει κατά το μεγαλύτερο μέρος του τον στόλο της πολεμικής αεροπορίας της, αντικαθιστώντας μαχητικά της σοβιετικής εποχής που διέθετε με αμερικανικής κατασκευής F-16 και νοτιοκορεατικής κατασκευής FA-50, ενώ αναμένει ως το 2030 τα 32 προηγμένα F-35 τα οποία έχει παραγγείλει στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία μαχητικά του τύπου, πολλά από τα οποία η Βαρσοβία προμηθεύτηκε στην πορεία των ετών από διάφορες πηγές - κάποια ανήκαν στην πάλαι ποτέ Τσεχοσλοβακία και τα κληρονόμησε η Τσεχία, άλλα στην πάλαι ποτέ ΓΛΔ και τα κληρονόμησε η Λουφτβάφε - «φτάνουν στο τέλος της (σ.σ. επιχειρησιακής) ζωής τους, με άλλα λόγια θα αποσυρθούν από την υπηρεσία των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων και συζητάμε με την ουκρανική πλευρά τη μεταφορά τους εκεί με αντάλλαγμα τη μεταφορά τεχνολογιών, για παράδειγμα στους τομείς των drones και των πυραύλων, από την Ουκρανία στην Πολωνία», διευκρίνισε χθες Τετάρτη ο πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμους στην πολωνική δημόσια ραδιοφωνία Trojka.

Η Πολωνία, η πρώτη χώρα που δεσμεύτηκε επίσημα να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, παραδίδοντάς της μεγάλο μέρος των MiG-29 του στόλου της μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτειά της τον Φεβρουάριο του 2022, διαθέτει ακόμη 14 αεροσκάφη του τύπου (11 μονοθέσια, 3 διθέσια), που έχει εκσυγχρονίσει επανειλημμένα, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτό είχαν αρχίσει το 2024. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και είμαστε αποφασισμένοι να τις οριστικοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό», σύμφωνα με τον κ. Κοσίνιακ-Κάμους.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη πως οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις αντλούν ήδη εμπειρογνωμοσύνη από την Ουκρανία για την εκπαίδευση σε πεδία όπως αυτό των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Οι Ουκρανοί «είναι οι καλύτεροι ως προς τα drones μεταξύ όλων των χωρών με τις οποίες έχουμε καλές σχέσεις», εξήγησε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμους.

Η Πολωνία, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, είναι ανάμεσα στους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές της γειτονικής Ουκρανίας και αποτελεί ιδίως κόμβο για τις παραδόσεις στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη γειτονική χώρα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία εκτιμάται πως όταν άρχισε ο πόλεμος είχε στη διάθεσή της κάπου 50 MiG-29, τουλάχιστον 33 από τα οποία πιστεύεται πως καταστράφηκαν.

