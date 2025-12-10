Βουλγαρία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της χώρας

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης. Ήταν η τρίτη φορά τον τελευταίο μήνα που διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας, έξω από το κοινοβούλιο, στο κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας «Παραιτηθείτε!» και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Φύγετε!»

«Βρίσκομαι εδώ επειδή η διαφθορά είναι παντού. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Πολλοί από τους φίλους μου δεν ζουν πλέον στη Βουλγαρία και δεν πρόκειται να επιστρέψουν», δήλωσε η 24χρονη Γκεργκάνα Γκελκόβα, υπάλληλος καταστήματος, συμπληρώνοντας πως «τα παράσιτα πρέπει να εγκαταλείψουν την εξουσία».

Το κύμα δυσαρέσκειας άρχισε να διογκώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, καθώς η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε στις 3 Δεκεμβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που περιελάμβανε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Εκτός από την κυβέρνηση, στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται ο πρώην μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ντελιάν Πέεφσκι, τον οποίο η αντιπολίτευση κατηγορεί για άσκηση αθέμιτης επιρροής στα ΜΜΕ, τη δικαστική εξουσία και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Πέεφσκι είναι επικεφαλής του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, κόμμα που εκπροσωπεί την τουρκική μειονότητα και μέρος της κοινότητας των Ρομά. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του 45χρονου πολιτικού για διαφθορά.

