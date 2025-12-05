Υπερωρίες και δεύτερη δουλειά για τους «τεμπέληδες» Έλληνες - Πόσοι εργάζονται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα

Το 53,6% των Ελλήνων δηλώνει ότι εργάζεται 40 - 47 ώρες την εβδομάδα, ενώ το 19,4% δηλώνει ότι εργάζεται περισσότερες. 1 στους 4 έχουν και δεύτερη δουλειά.

Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους εργάζονται οι Έλληνες, καθώς ένας στους πέντε δηλώνει ότι απασχολείται πλέον του νόμιμου ωραρίου του ή έχει και δεύτερη δουλειά, όταν σε ολόκληρη την ΕΕ το μέσο εβδομαδιαίο ωράριο διαμορφώνεται στις 36 ώρες.

Οι Έλληνες αναδεικνύονται σε πρωταθλητές στις υπερωρίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι χαμηλοί μισθοί, η οικονομική αβεβαιότητα και η επισφάλεια που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά εργασίας οδηγούν πολλούς εργαζόμενους στην υπερωριακή απασχόληση. Μάλιστα στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν έως και 728% σε επταμηνιαία βάση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων στη χώρα μας δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων (79,5%) δηλώνει ότι εργάζεται τις συνήθεις ώρες, το 5,8% αυτών θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 1,6% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και το 1,4% έχει παραπάνω από μία δουλειά.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Focus Bari σχετικά με την «Οικονομική Κατάσταση των Ελλήνων», δύο στους πέντε συμπολίτες μας αρκούνται στη μόνιμη απασχόλησή τους, ενώ πάνω από 1 στους 4 είτε έχουν δεύτερη δουλειά, είτε αναζητούν μία τέτοια. Ο λόγος έχει να κάνει με τις επιπλέον πηγές εισοδήματος, αφού ο ένας μισθός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός νοικοκυριού δεδομένης της ακρίβειας στα είδη πρώτης ανάγκης και στην ενέργεια.

Αυξάνονται τα διευθυντικά στελέχη

Όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2025 το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,5%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,3%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,0%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 10,6%, καταγράφοντας μείωση κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,5%) και οι επαγγελματίες (21,7%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (11,1%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-6,8%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται επίσης στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (15,0%) και η μεγαλύτερη μείωση στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-19,8%).

Από την εξέλιξη του ποσοστού των απασχολουμένων σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Α΄ τρίμηνο 2014 - Γ΄ τρίμηνο 2025, παρατηρείται αύξηση, με μεγάλες διακυμάνσεις, στο ποσοστό όσων εργάζονται στον τομέα που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και την εστίαση.

Μείωση παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, ενώ, μετά το 2022, σημειώνεται αύξηση στο ποσοστό όσων εργάζονται στον τομέα των κατασκευών. Μετά το 2020 παρατηρείται ελαφρά άνοδος στον τομέα της βιομηχανίας-ενέργειας και αύξηση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.