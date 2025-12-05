Κακοκαιρία Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας "Byron" που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).
Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Επίσης, εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
