Ειδήσεις | Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κακοκαιρία Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική - Πού εντοπίζονται προβλήματα
Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας "Byron" που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα. Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας "Byron" που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Επίσης, εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αττική: Στη ζώνη του πλημμυρικού κινδύνου ακόμη και με «απλή» ισχυρή βροχή - Δείτε τον χάρτη

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Έρευνα Pricefox: Πού εντοπίζεται το ακριβότερο σουβλάκι στην Ελλάδα που φτάνει τα 6,5 ευρώ

tags:
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider