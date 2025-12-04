Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το αυτοεξυπηρετούμενο check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι.

Η δημοτική αρχή του Μιλάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να αφαιρέσουν τις κλειδοθήκες αυτοεξυπηρέτησης (self-check-in keyboxes) από δημόσιους χώρους, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού σε αυτήν τη μεγαλούπολη του ιταλικού βορρά.

Οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν συχνά κλειδοθήκες για να επιτρέπουν στους επισκέπτες να κάνουν check-in χωρίς να συναντούν τους οικοδεσπότες, εξοικονομώντας χρόνο τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και τους παραθεριστές. Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι είναι αντιαισθητικές και υπογραμμίζουν πως το check-in χωρίς προσωπική επαφή ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.

Το αυτοεξυπηρετούμενο check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι, συμπληρώνοντας ότι «ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κλειδοθηκών (για αυτόν τον σκοπό) ενδέχεται να προκαλέσει ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Από τον Ιανουάριο, θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 400 ευρώ σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων που δεν θα συμμορφωθούν. Ανάλογο μέτρο εφαρμόζεται επίσης στη Φλωρεντία.

Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Airbnb, είναι διαδεδομένες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, έχουν προκαλέσει εντάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τους επικριτές να εστιάζουν στον υπερτουρισμό και στην άνοδο των ενοικίων.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μελόνι απέσυρε πρόσφατα τη σχεδιαζόμενη κατάργηση φοροελαφρύνσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ένα μέτρο που είχε στόχο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να ενοικιάζουν τα καταλύματά τους σε κατοίκους αντί για τουρίστες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ