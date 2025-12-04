Κέρδη άνω του 1% για το πετρέλαιο

Το Brent πρόσθεσε 1,3%. Το WTI ενισχύθηκε κατά 1,65%.

Κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, εν μέσω του ενισχυμένου επενδυτικού ηθικού για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που είναι σε "stand-by" μείωσαν τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα αποκαθιστούσε τις ροές ρωσικού πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent πρόσθεσαν κατά 81 σεντς, ή 1,3%, στα 63,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 97 σεντς, ή 1,65%, στα 59,92 δολάρια το βαρέλι.

Ο δείκτης δολαρίου σημείωσε απώλειες για δέκατη διαδοχική ημέρα.

Στο μεταξύ, η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας στήριξε επίσης τις τιμές, λόγω ανησυχιών για μείωση των προμηθειών αργού πετρελαίου από τη χώρα της Νότιας Αμερικής.