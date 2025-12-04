To bitcoin ακόμη και στα 170.000 δολάρια βλέπει η JPMorgan

Η JPMorgan εκτιμά ότι το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 170.000 δολάρια αν οι επενδυτές το αξιολογήσουν όπως τον χρυσό.

Η JPMorgan εκτιμά ότι το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 170.000 δολάρια αν οι επενδυτές το αξιολογήσουν όπως τον χρυσό. Η θεωρητική αυτή σύγκριση, η οποία έγινε από τον στρατηγικό αναλυτή Νικόλαο Πανηγυρτζόγλου, λαμβάνει υπόψιν την ευμετάβλητη φύση του κρυπτονομίσματος και αποσκοπεί στο να δείξει την πιθανή ανοδική πορεία του.

Μετά από άνοδο 12% από τα χαμηλά του Νοεμβρίου, το Bitcoin βρέθηκε σήμερα στα 93.500 δολάρια και πλέον κινείται σε θετικό έδαφος από τις αρχές του έτους.

Ένα βασικό θέμα συζήτησης γύρω από την επενδυτική ελκυστικότητα του bitcoin αφορά στην επίπτωση της πτώσης της τιμής του Bitcoin στην εταιρεία του Michael Saylor, Strategy. Η καθαρή αξία ενεργητικού της αγοράς (συνδυασμένη αξία χρέους, προνομιούχων μετοχών και ιδίων κεφαλαίων δια της αξίας των bitcoin που κατέχει) μειώθηκε από 2,7 φορές στις αρχές του 2025 και πλησίασε το 1,0, προκαλώντας ανησυχία στους traders ότι ο Saylor θα αναγκαστεί να πουλήσει.

Η JPMorgan υπολογίζει ότι το κόστος παραγωγής του Bitcoin έχει πρόσφατα μειωθεί περίπου στα 90.000 δολάρια, χαμηλότερα από τα 94.000 δολάρια που εκτιμήθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου. Η πτώση αυτή οφείλεται στη μείωση του hash rate (δείκτη υπολογιστικής ισχύος και αποδοτικότητας του δικτύου) και της δυσκολίας εξόρυξης, καθώς η Κίνα ανανέωσε την απαγόρευση εξόρυξης Bitcoin, όπου η παραγωγή είναι φθηνή λόγω χαμηλού κόστους ενέργειας, ενώ οι ακριβοί miners εκτός Κίνας αποσύρονται λόγω μειωμένων κερδών.