Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον κατάλογο κρατών στα οποία επιβάλλουν ταξιδιωτική απαγόρευση

Η αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επεκτείνει τον κατάλογο των χωρών στις οποίες επιβάλλεται ταξιδιωτική απαγόρευση, οι οποίες θα αυξηθούν από τις 19 σήμερα σε 30 και πλέον.

«Δεν θα γίνω συγκεκριμένη όσον αφορά τον αριθμό, όμως είναι πάνω από τριάντα κι ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες», είπε η υπουργός Νόεμ σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η κ. Νόεμ δεν ξεκαθάρισε ποιες είναι οι χώρες που σχεδιάζεται να προστεθούν στη μαύρη λίστα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ