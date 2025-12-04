ΕΦΚΑ: Ρεκόρ έτους με 20.552 αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Σεπτέμβριο - Προβλέψεις για πάνω από 210.000 αιτήσεις το 2025

Εφόσον συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση και για το επόμενο τρίμηνο, τότε στο τέλος του έτους οι αιτήσεις απονομής σύνταξης που θα έχουν υποβληθεί προς τον ΕΦΚΑ θα υπερβούν τις 210.000.

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται το κύμα συνταξιδοτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια και συνεχίζει αδιάκοπα την πορεία του έως ότου ολοκληρώσει τον εργασιακό της βίο η γενιά των baby boomers.

Οι λόγοι της «εξόδου» από την εργασία οφείλονται με βεβαιότητα σε τρεις παραμέτρους:

στην ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω της σύνδεσης των ορίων αυτών με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων μετά τα 65 έτη

στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν την τελευταία διετία και επιτρέπουν την εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης

στην πιθανότητα αλλαγής των όρων εξαγοράς και υπολογισμού των πλασματικών ετών, καθώς είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που αφορά στην μειωμένη στάθμιση των πλασματικών ετών στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάθε Σεπτέμβριο υποβάλλονται -παραδοσιακά- οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, οδήγησαν σε νέο ρεκόρ έτους με 20.552 αιτήματα σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 2021 κατέχει το απόλυτο ρεκόρ αφού είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2022 υποχώρησαν ελαφρώς στις 211.133, το 2023 ανήλθαν σε 190.368, ενώ το 2024 υποβλήθηκαν 197.228 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ», τον περασμένο Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.552 νέες αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν 19.904 αιτήσεις απονομής σύνταξης. Από αυτές, σχεδόν οι μισές (9.558 ή 48%) αφορούσαν σύνταξη γήρατος, άλλες 3.715 (ποσοστό 19%) σύνταξη χηρείας, 3.459 αιτήσεις (17%) ήταν για αναπηρία και 2.456 για παραπληγικό.

Σε σχέση με τον Αύγουστο που είχαν ολοκληρωθεί 14.231 αιτήσεις, καταγράφηκε αύξηση 5.673 αιτήσεων σε έναν μήνα. Συγκριτικά με τον περσινό Σεπτέμβριο, όταν είχαν ανέλθει σε 18.645 οι ολοκληρωμένες αιτήσεις, διαπιστώνεται αύξηση 1.263 έναν χρόνο μετά.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι νέες απονομές συντάξεων ανήλθαν σε 149.308. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι φέτος, κάθε μήνα, υποβάλλονται 16.589 νέες αιτήσεις, κατά μέσο όρο.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για απονομή κύριας σύνταξης ανήλθαν σε 15.737 τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ληξιπρόθεσμες αιτήσεις, δηλαδή έχουν χρόνο καθυστέρησης άνω των 90 ημερών. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες αφορούν διεθνείς συντάξεις, αλλά και τυχόν ανελαστικές, που παρουσιάζουν κενά ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

Η δαπάνη για την πλήρη κάλυψη των 15.737 εκκρεμοτήτων του Σεπτεμβρίου είναι αρνητική κατά 25.045.600 ευρώ. Άρα, αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί στον e-ΕΦΚΑ από κάποιους εκ των υποψήφιων συνταξιούχων, λόγω οφειλών που έχουν δημιουργήσει από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.