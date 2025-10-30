ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Σεπτέμβριο, ενώ χαρακτηριστική είναι η αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων, υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ως εκ τούτου χαμηλότερου μισθολογικού κόστους.

Ανατροπή για το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων έφερε ο Σεπτέμβριος, καθώς μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις και αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -9.196 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 360.494, ενώ οι αποχωρήσεις σε 369.690. Από τις 369.690 συνολικά αποχωρήσεις, οι 140.018 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 229.672 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων τον τελευταίο χρόνο (Σεπτέμβριος 2025 - Σεπτέμβριος 2024) προκύπτει αρνητική επίδοση κατά -12.792 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αποχωρήσεις του μήνα αφορούν άντρες (παραιτήσεις και λύση συμβάσεων εργασίας) που ξεπέρασαν τις προσλήψεις κατά 27.128 θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, εντός του Σεπτεμβρίου ανέλαβαν εργασία 180.980 άντρες και 179.514 γυναίκες, αριθμός εξαιρετικά υψηλότερος σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.



Ωστόσο, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.626.829 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.318.724, εκ των οποίων οι 1.415.129 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 903.595 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 308.105 νέες θέσεις εργασίας.

«Φθηνές» συμβάσεις

Η πλειοψηφία των προσλήψεων του Σεπτεμβρίου αφορά (παραδοσιακά) τον κλάδο της εκπαίδευσης (67.596 νέες θέσεις) σε ειδικότητες όπως διδακτικό προσωπικό (52.694 θέσεις), γυμναστές - προπονητές, βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί και βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και συνοδοί μαθητών. Ακολουθούν οι δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας με 13.978 θέσεις και η δημόσια διοίκηση και άμυνα με 10.691 θέσεις.

Χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας τον Σεπτέμβριο είναι η αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων, υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ως εκ τούτου χαμηλότερου μισθολογικού κόστους. Αναλυτικότερα, από τις 360.494 νέες θέσεις εργασίας, οι 172.846 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση, οι 157.325 θέσεις αφορούν μερική απασχόληση και οι 30.323 θέσεις εκ περιτροπής εργασία. Στο μεταξύ άλλες 7.963 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερική ή εκ περιτροπής εργασίας εντός του Σεπτεμβρίου.