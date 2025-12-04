Εφορία: Από ελεγκτικό κόσκινο εκατοντάδες φάκελοι μεταβίβασης πρώτης κατοικίας και χρηματικές γονικές παροχές

Στο στόχαστρο και υποθέσεις κληρονομιών. Στόχος ο εντοπισμός φορολογούμενων που απαλλάχθηκαν από τον φόρο δίχως να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στο ραντάρ της ΑΑΔΕ έχουν μπει 770 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κυρίως πρώτης κατοικίας, κληρονομικών φακέλων αλλά και χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών. Οι ελεγκτές «ξεσκονίζουν» τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι τηρήθηκαν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την εφαρμογή των υψηλών αφορολόγητων ορίων, τα οποία φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές.

Υποθέσεις που ελέγχονται

Με βάση το επικαιροποιημένο σχέδιο της ΑΑΔΕ, στο στόχαστρο βρίσκονται:

270 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης πρώτης κατοικίας που έγιναν μέσω myProperty. Στόχος να διαπιστωθεί ότι οι φορολογούμενοι που απαλλάχθηκαν από τον φόρο μεταβίβασης πληρούσαν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος ή τα ανήλικα παιδιά δεν πρέπει να διαθέτουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση σε άλλη κατοικία, ούτε πλήρη κυριότητα σε οικοδομήσιμο οικόπεδο (ή ιδανικό μερίδιο) που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες, σε περιοχή με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το οικόπεδο ή το ακίνητο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο κατά την αγορά και εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή ορίων οικισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται συγγενική σχέση πρώτου βαθμού μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Υπενθυμίζεται πως η απαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον το ακίνητο παραμείνει στον αγοραστή για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι το ύψος του αφορολόγητου καθορίζεται από την οικογενειακή κατάσταση: για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ και για έγγαμους τις 250.000 ευρώ, με προσαύξηση 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.