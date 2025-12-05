Ειδήσεις | Ελλάδα

Κανονικά τα ταξί σήμερα στην Αττική - Ανεστάλη η απεργία λόγω κακοκαιρίας

Newsroom
Κανονικά τα ταξί σήμερα στην Αττική - Ανεστάλη η απεργία λόγω κακοκαιρίας
Οι οδηγοί αποφάσισαν να εργαστούν κανονικά δεδομένων των έντονων καιρικών φαινομένων που θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις.

Κανονικά διεξάγεται την Παρασκευή η κυκλοφορία των ταξί, καθώς η προγραμματισμένη απεργία που επρόκειτο να παραταθεί έως τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανεστάλη λόγω της κακοκαιρίας.

Οι οδηγοί αποφάσισαν να εργαστούν κανονικά δεδομένων των έντονων καιρικών φαινομένων που θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις.

Σε ανάρτησή του στο Facebook το ΣΑΤΑ ανέφερε την Πέμπτη:

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει - μέχρι νεοτέρας - την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, θέλουμε εξαρχής να τονίσουμε ότι αυτή η απόφαση δεν αποτελεί παραίτηση από τον αγώνα μας. Αντιθέτως, προειδοποιούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών ότι η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου παραμένει επιτακτική και αναγκαία.

Η αδιαλλαξία, η άρνηση ουσιαστικού διαλόγου και η καταστροφική εμμονή στην επιβολή πολιτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών αυτοκινητιστών Ταξί μας οδηγούν αναπόφευκτα σε κλιμάκωση του αγώνα, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές λύσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και ζητούμε την υποστήριξη όλων ώστε να προστατεύσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των ταξί.

Τα Ταξί θα είναι ξανά στην διάθεση του επιβατικού κοινού της Αττικής από τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».

Οι διεκδικήσεις

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Ταξί
Απεργία
Κακοκαιρία
