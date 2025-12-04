Οριακή άνοδος για τον χρυσό - Στο επίκεντρο η Fed

Στο μεταξύ, το ασήμι υποχώρησε κατά 2,6% στα 56,96 δολάρια, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 58,98 δολαρίων την Τετάρτη.

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσoύ την Πέμπτη, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αντιστάθμισαν το ασθενέστερο δολάριο. Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν στραμμένο στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot κέρδισε 0,1% στα 4.210,49 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με οριακή άνοδο 0,2% στα 4.243 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 2,6% στα 56,96 δολάρια, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 58,98 δολαρίων την Τετάρτη. Το μέταλλο έχει αυξηθεί περίπου 97,3% φέτος. Η πλατίνα έχασε 1,7% στα 1.642,67 δολάρια, ενώ το παλλάδιο διολίσθησε 1,4% στα 1.440,57 δολάρια.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς του αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ έφτασε σε χαμηλό ενός μήνα, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Στα μάκρο της ημέρας, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου υποβλήθηκαν μόλις 191.000 νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, αριθμός μειωμένος κατά 27.000 από τον αντίστοιχο της εβδομάδας που είχε προηγηθεί. Το ποσοστό ήταν κάτω από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Επιπλέον, μειώθηκαν οι απολύσεις στις αμερικανικές εταιρείες τον περασμένο μήνα, μετά την αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο παρέμειναν σε υψηλό τριετίας για τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν 71.321 απολύσεις τον περασμένο μήνα, περίπου ο μισός από τον συνολικό αριθμό του προηγούμενου μήνα.

Η πλειοψηφία των 100 και πλέον οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμά ότι η Federal Reserve θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Οι επενδυτές τώρα στρέφουν το βλέμμα τους στην έκθεση για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) του Σεπτεμβρίου, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που αναμένεται την Παρασκευή.