Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διεκόπη και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Παράλληλα παραμένει κλειστή στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Τέλος, στα Σπάτα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

