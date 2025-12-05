«Πράσινο» στην αδειοδότηση της «Παράκαμψης Ηγουμενίτσας» - Η συσχέτιση με Λιμάνι και Εγνατία οδό

Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κάθετος Άξονας 30: Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι, Τμήμα Παράκαμψη Ηγουμενίτσας». Ποια η σημασία του.

Ωριμάζει περιβαλλοντικά η υλοποίηση του οδικού έργου «Κάθετος Άξονας 30: Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι, Τμήμα Παράκαμψη Ηγουμενίτσας», στο Δήμο Ηγουμενίτσας, μετά και το «πράσινο φως» που έδωσε το υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με τη διαδικασία αδειοδότησης να ολοκληρώνεται τις προηγούμενες ημέρες.

Ως συνήθως, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΝ δίνεται με την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων μέτρων, ορίων και περιορισμών που ακολουθούν έργα με σημαντικό μέγεθος και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σύμφωνα με παλιότερα έγγραφα, ο προϋπολογισμός για την «Παράκαμψη Ηγουμενίτσας, βάσει της Προμελέτης Οδοποιίας υπολογίζονταν σε σχεδόν 49 του εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του οδικού τμήματος Κάθετου Άξονα «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» της Εγνατίας Οδού (ΚΑ 30), υπήρχαν πληροφορίες για κόστος 200 εκατ. ευρώ και άνω, αν και για την ώρα η έγκριση του ΥΠΕΝ αφορούσε μόνο στην παράκαμψη της Ηγουμενίτσας και όχι και στον κάθετο άξονα.

Το οδικό έργο

Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στην παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας συνολικού μήκους περί τα 5km και εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της Εγνατίας Οδού, ως τμήμα του Κάθετου Άξονα 30: «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι», για τη σύνδεση του οδικού δικτύου της Ελλάδας, μέσω της Εγνατίας και Ιονίου οδού (ΤΕΝ-Τ άξονες), με το σύστημα οδικών αξόνων της Αλβανίας. Η όδευση της χάραξης του έργου έχει γενική κατεύθυνση από Νότο προς Βορά και αναπτύσσεται στα ανατολικά της πόλης της Ηγουμενίτσας, με αρχή τον κλάδο εξόδου του Α/Κ Ηγουμενίτσας-Λαδοχωρίου της Εγνατίας Οδού και τέλος τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο DIELLAS στην περιοχή της Νέας Σελεύκειας, για τη σύνδεση με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας και το επόμενο τμήμα «Ν.Σελεύκεια – Σαγιάδα – Συνοριακός Σταθμός Μαυρομάτι» του Κάθετου Άξονα 30. Η γεωγραφική θέση του έργου είναι στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Θεσπρωτίας, ενώ διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Οι βασικές εργασίες/έργα που αφορούν στη μελέτη σχεδιασμού της οδού ως ταχείας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάταξη του υφιστάμενου αρχικού τμήματος συνολικού μήκους 1Km. περίπου, που αποτελείται 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας/κατεύθυνση), διαχωριστική νησίδα και αμφίπλευρο στηθαίο τύπου New Jersey, τη διαμόρφωση του υπόλοιπου νέου τμήματος συνολικού μήκους 3,77 Km. με ενιαία τετράιχνη διατομή (2+2 λωρίδες κυκλοφορίας/κατεύθυνση) με διαχωρισμό της κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων για την ασφαλή σύνδεση και καλύτερη λειτουργικότητα με το τοπικό οδικό δίκτυο, την ανάπτυξη παράπλευρων οδών εκατέρωθεν της οδού, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων κ.α..

Η σημασία του, η Εγνατία Οδός και το λιμάνι Ηγουμενίτσας

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, η υλοποίηση του έργου, ως τμήμα του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας Οδού: «Ηγουμενίτσα Σαγιάδα -Μαυρομάτι» στοχεύει στην ωρίμανση και ολοκλήρωση του διασυνοριακού άξονα Ηγουμενίτσα (GR) - Αγ. Σαράντα (ΑL), ο οποίος είναι στρατηγικής σημασίας διότι συνδέει το οδικό δίκτυο της Ελλάδας μέσω της Εγνατίας και Ιονίου οδού (ΤΕΝ-Τ άξονες) με το σύστημα οδικών αξόνων των νοτίων περιοχών της Αλβανίας και των Δυτικών Βαλκανίων γενικότερα μέσω του Πανευρωπαϊκού Αξονα VIII. Συνολικά το έργο θα αποτελέσει βασική αναπτυξιακή συγκοινωνιακή υποδομή, ενισχύοντας τη θέση της Περιφέρειας στον ευρύτερο Βαλκανικό και Κεντροευρωπαϊκό χώρο.

Επιπλέον θα συμβάλει στην ανακούφιση της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος των οδών του αστικού ιστού της πόλης της Ηγουμενίτσας από την υπεραστική κυκλοφορία (η οποία στην υφιστάμενη κατάσταση διέρχεται από την πόλη), στη μείωση των χρονοαποστάσεων και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις μεταξύ των πόλεων της ευρύτερης περιοχής (Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα κ.α.) και των οικισμών που θα εξυπηρετούνται από το οδικό έργο.

Η αρχή της Εγνατίας χωροθετείται στα ανατολικά του λιμένα της Ηγουμενίτσας και μέσω του εξεταζόμενου έργου σε συνδυασμό με την προς βελτίωση Εθνική Οδό 19 «Ν.Σελεύκεια-Σαγιάδα-Συνοριακός Σταθμός Μαυρομάτι» (υπόλοιπο τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας»), θα επιτευχθεί βελτίωση της επιβατική / εμπορευματικής σύνδεσης του λιμένα με τη γείτονα χώρα της Αλβανίας. Ως εκ τούτου το έργο συσχετίζεται και με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει νέα χάραξη της οδού, ενώ ο βασικός σχεδιασμός (ήτοι επιλεγείσα λύση με μηκοτομή και οριζοντιογραφία και όρια/ζώνη απαλλοτρίωσης) και το τεχνικό αντικείμενο του έργου (με βάση τις μελέτες: οδοποιίας, τεχνικών έργων, υδραυλικές, αποχέτευσης -αποστράγγισης, κόμβων κ.α.), περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες οδοποιίας για την κατασκευή και ολοκλήρωση του τμήματος της παράκαμψης Ηγουμενίτσας με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές αστικής οδού ταχείας κυκλοφορίας σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης, και ακολούθως τη λειτουργία της, προς εξασφάλιση όσο το δυνατόν ασφαλέστερων κυκλοφοριακών συνθηκών (π.χ. κόμβους σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο, αποκατάσταση λειτουργίας του δευτερεύοντος δικτύου ή πρόβλεψη νέου, διαμόρφωση των παραπλεύρων οδών, όλα τα συνοδά έργα, όπως υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, κ.λπ.).