Δέσμη μέτρων για ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων από Κομισιόν

Η δέσμη μέτρων εντάσσεται στη στρατηγική της Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Δέσμη μέτρων ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν ένα επαρκές εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους, διευρύνοντας την πρόσβαση σε πιο καλές και πιο αποτελεσματικές επικουρικές συντάξεις ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δράσεις έρχονται να συμπληρώσουν —και όχι να αντικαταστήσουν— τις δημόσιες συντάξεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η δέσμη μέτρων εντάσσεται στη στρατηγική της Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θέλει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στα νοικοκυριά να δημιουργούν πλούτο μέσω των κεφαλαιαγορών, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δήλωσε σχετικά: «Ο στόχος μας είναι σαφής: όλοι και όλες θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ένα καλό βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή τους. Γι’ αυτό υιοθετήσαμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να ενισχύσουμε τις επικουρικές συντάξεις, με σκοπό να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις συντάξεις του Δημοσίου».

«Τα μέτρα μας θα δώσουν στους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να προγραμματίζουν καλύτερα και με αυτοπεποίθηση τα γεράματά τους, ενώ παράλληλα θα απελευθερώσουν νέες πηγές χρηματοδότησης για την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ. Καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, να ενώσουν τις προσπάθειές τους, καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτών των κοινών στόχων» πρόσθεσε.