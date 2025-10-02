Τα λάθη μπορούν να διορθώνονται ακόμα και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια. Οι αλλαγές γίνονται είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε αυτεπάγγελτα από τη Φορολογική Διοίκηση.

Τη δυνατότητα να προχωρά σε διορθώσεις πρόδηλων λαθών, τα οποία κοστίζουν ακριβά στους φορολογούμενους, με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2014 έχει πλέον η ΑΑΔΕ. Οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμη κι αν οι υποθέσεις έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Οι αλλαγές θα γίνονται είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε αυτεπάγγελτα από τη Φορολογική Διοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτές, φόροι και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει πράξεων που ακυρώνονται, θα διαγράφονται ή θα επιστρέφονται, κατά παρέκκλιση των κανόνων περί παραγραφής.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου γίνεται για:

πρόδηλη έλλειψη (ολική ή μερική) φορολογικής υποχρέωσης,

αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης θα πρέπει είτε να προσκομιστούν έγγραφα από τον φορολογούμενο, είτε είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Λάθη που βγάζουν μάτι

Η διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ενώ φόροι και πρόστιμα που έχουν επιβάλει οι φορολογικές αρχές διαγράφονται και αν έχουν πληρωθεί από τους φορολογούμενους επιστρέφονται. Πρόκειται για αριθμητικά η υπολογιστικά σφάλματα όπως για παράδειγμα η βεβαίωση φόρου ύψους 100.000 ευρώ αντί 10.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε αυτόματα, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου για πρόδηλη μερική η ολική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης η για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος. Ως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη θεωρούνται τα σφάλματα κατά τη διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού ή κατά την εκτέλεση αριθμητικής πράξης και όχι η εσφαλμένη επιβολή φόρου ή απαλλαγή από το φόρο ή η κακή εφαρμογή του νόμου.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας: