Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα «μερεμέτια» στο τεκμαρτό εισόδημα - Τι εξετάζεται ενόψει ΔΕΘ

Τα σενάρια για διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Στα 12.320 ευρώ «φούσκωσε» φέτος το ελάχιστο εισόδημα. Έως 19/9 οι αιτήσεις για αμφισβήτηση του τεκμήριου στο myBusinessSupport.

Διορθωτικές κινήσεις στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, με τις οριστικές αποφάσεις να κλειδώνουν τις επόμενες ημέρες μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα και τις φορο-ελαφρύνσεις που θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ.

Η πίεση από τους επαγγελματικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ αυξάνεται, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο χαρακτηρίζει «άδικο και αναχρονιστικό», αφού φορολογεί με βάση υποθετικά και όχι πραγματικά εισοδήματα.

Τα σενάρια που συζητούνται

Μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται αλλαγές για τα σχολικά κυλικεία, επέκταση της μείωσης 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε μεγαλύτερες περιοχές, αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για τις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό που συμπληρώνουν τετραετία το 2025.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις που φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, η οποία ανεβάζει το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ φέτος στα 12.320 ευρώ το 2025, προκαλώντας αυξήσεις στους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι επαγγελματίες που εμφανίζουν στην εφορία μικρότερα εισοδήματα από το τεκμαρτό εισόδημα.

Αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος

Παρά τις αντιδράσεις, λίγοι επαγγελματίες αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 381.276 επαγγελματίες φορολογήθηκαν φέτος με τεκμήρια, σε σύνολο 729.958 ατομικών επιχειρήσεων. Φέτος μόλις 2.603 φυσικά πρόσωπα το αμφισβήτησαν μέσω της φορολογικής δήλωσης, όταν πέρυσι ήταν 4.358.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με πλήρη στοιχεία περιουσιακής κατάστασης και διαβίωσης του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών. Η αντίστοιχη προθεσμία για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Ερωτηματολόγιο

Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν:

τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, συμμετοχές,

θυρίδες, έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές,

οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετρητά, κρυπτονομίσματα,

στοιχεία κατανάλωσης ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας για όλες τις κατοικίες,

ασφαλιστικά συμβόλαια, δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής, ταξίδια.

Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου εντός προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.