Σενάριο για «κούρεμα» της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Τι εξετάζεται για το πακέτο της ΔΕΘ

Το γενναίο «κούρεμα» ή η οριστική κατάργηση του μέτρου της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις αναμένεται να «κλειδώσει» μετά τον Δεκαπενταύγουστο, προκειμένου να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο κοστολογεί τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του μέτρου, προκειμένου να ενταχθεί στο πακέτο των οικονομικών ενισχύσεων στο οποίο θα καταλήξει η κυβέρνηση. Η τελική απόφαση θα κρίνει το εύρος των συνταξιούχων που θα δικαιωθούν αυξήσεις στις συντάξεις τους από το 2026, καθώς μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς που διατηρούσαν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Ωστόσο συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα σύνταξη 950 ευρώ, εκ ων οποίων τα 150 ευρώ είναι προσωπική διαφορά, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2032 για να καλύψει το ποσό αυτό με ετήσιες αυξήσεις ύψους 2,4%.

Σήμερα περίπου 600.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ένα μέρος της σύνταξης ως προσωπική διαφορά για την απώλεια που τους προκάλεσε ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Η κατάργηση, δια της ενσωμάτωσής της στην ανταποδοτική σύνταξη, θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις έως και 50 ευρώ το μήνα σε παλαιούς συνταξιούχους που εδώ και τρία χρόνια βρίσκονταν εκτός περιμέτρου δικαιούχων, χάνοντας την ευκαιρία να δουν τα ποσά τους να αναπροσαρμόζονται κατά 13,15% (2023-2025).

Πρόχειρες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια επιπλέον δαπάνη της τάξης των 160 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που καταργηθεί η προσωπική διαφορά, γεγονός που θα κόστιζε στον ΕΦΚΑ 580 εκατ. ευρώ συνολικά, από 420 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σήμερα για τις αυξήσεις στις συντάξεις 1,8 εκατομμυρίων δικαιούχων. Το επιπλέον αυτό κόστος θεωρείται εφικτό να καλυφθεί από τα έσοδα που προέκυψαν στον ΕΦΚΑ από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Πως θα γίνει το «κούρεμα»

Στην περίπτωση που επιλεγεί το σενάριο του «κουρέματος» (κατά τουλάχιστον 50%), τότε η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί για περίπου 200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα ξεκλειδώσουν τις αυξήσεις τους από το επόμενο έτος. Άλλοι 400.000 συνταξιούχοι θα λάβουν μέρος της αύξησης αποδοχών την επόμενη χρονιά, λόγω ενσωμάτωσης της διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη.

Αν για παράδειγμα το πλαφόν οριστεί στα 300 ευρώ και κάποιος έχει υψηλότερη προσωπική διαφορά -για παράδειγμα 550 ευρώ- η διαφορά του θα μειωθεί στα 250 ευρώ και θα έρθουν νωρίτερα οι αυξήσεις των συντάξεων και για αυτούς.

Υπενθυμίζεται πως προσωπική διαφορά έχουν μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάιος 2016) και προέρχονται κυρίως από τον πρ. ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ. Οι εν λόγω συνταξιούχοι, λόγω του προνοιακού ποσού των 220 ευρώ που χορηγούσε το ταμείο τους ως συμπλήρωμα σύνταξης, έχουν καταλήξει μετά τους επανυπολογισμούς να έχουν υπόλοιπα προσωπικής διαφοράς άνω των 250 ευρώ.

Όλοι οι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 εισπράττουν σύνταξη που έχει υπολογιστεί με το νέο σύστημα και δεν έχουν προσωπική διαφορά.