Ακίνητα – Retail: Τα ενοίκια σε Ερμού και άλλες δημοφιλείς «πιάτσες» - Νέα openings σε Αθήνα, Μύκονο, Σαντορίνη

Στα επίπεδα των 290 ευρώ/τ.μ. τον μήνα ανήλθε το prime ενοίκιο στην Ερμού, τον πλέον δημοφιλή εμπορικό δρόμο της Αθήνας, με το yield να ανέρχεται στο 5,25%, σύμφωνα ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius. Τι συμβαίνει σε Κολωνάκι, Γλυφάδα, Κηφισιά, Τσιμισκή, Πειραιά. Τα νέα εμπορικά ονόματα που «έπιασαν πόστο» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη.

Στα επίπεδα των 290 ευρώ/τ.μ. τον μήνα ανήλθε το μέσο prime ενοίκιο στην Ερμού, τον πλέον δημοφιλή εμπορικό δρόμο της Αθήνας, με το yield να ανέρχεται στο 5,25%, σύμφωνα ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius για την πορεία του retail στο γ’ τρίμηνο 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 2022 στην Ερμού τα ενοίκια έφταναν κατά μέσο όρο στα 280 ευρώ/τ.μ./μήνα (260 ευρώ τη διετία 2020-2021, στα 275-280 ευρώ/τ.μ./μήνα το 2018-2019), ενώ το yield ανέρχονταν στο 5,5% (5,55% τη διετία 2020-2021 και 6,9% το 2017-2018).

Γενικότερα, οι όγκοι των επενδύσεων λιανικής που καταγράφηκαν ήταν περίπου 40 εκατ. ευρώ. Στο τρίτο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε σταθερή τάση στις αξίες ενοικίασης στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι είχαν καλές επιδόσεις κατά τη θερινή περίοδο λόγω της σημαντικής παρουσίας τουριστών. Όπως αναφέρεται, σε σχέση με τη μισθωτική δραστηριότητα, αυτό το τρίμηνο (γ’) καταγράφηκαν 52 συναλλαγές στις διάφορες αγορές λιανικής της χώρας, 30% υψηλότερες από το προηγούμενο τρίμηνο και 25% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Μια σημαντική συναλλαγή, η οποία ωστόσο δεν καταγράφεται σε αυτό το τρίμηνο, είναι η πώληση του SMART PARK, από τη REDS (ΕΛΛΛΑΚΩΡ) στην Trade Estates.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ακίνητα (retail)- Ενοίκια: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ερμού – «Πρωτιά» για την 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη

Η εικόνα στο retail σε δημοφιλείς «πιάτσες»

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο Κολωνάκι το μέσο ενοίκιο ανήλθε σε 105 ευρώ/τ.μ. τον μήνα με τα prime yields σε 6,4%.

Στην περιοχή της Γλυφάδας το prime rent ανήλθε κατά μέσο όρο στα 145 ευρώ/τ.μ. τον μήνα (έναντι 135 ευρώ το 2022, 125 ευρώ το 2021 και 140 ευρώ/τ.μ./μήνα τα έτη 2018-2019) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6%, όσο και το 2022 (6,25% το 2020-2021, στο 7,2% το 2018 και πίσω).

Στην περιοχή της Κηφισιάς το prime rent ανήλθε κατά μέσο όρο στα 110 ευρώ/τ.μ. τον μήνα (όσο και το 2021- 2022, στα 115 ευρώ προηγούμενα έτη) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6,5%, όσο και το 2022.

Στον Πειραιά το μέσο prime ενοίκιο ανήλθε στα 90 ευρώ/τ.μ. τον μήνα (έναντι 85 ευρώ το 2022, 75 ευρώ το 2021 και 2020 και 80 ευρώ/τ.μ./μήνα προηγούμενα έτη) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6,5%.

Στη Θεσσαλονίκη, στον δημοφιλή για το retail δρόμο της Τσιμισκή, το prime rent ανήλθε κατά μέσο όρο στα 140 ευρώ/τ.μ. τον μήνα (έναντι 135 ευρώ το 2022, 125 ευρώ το 2021 και 140 ευρώ/τ.μ./μήνα το 2018-2019) με τα prime yields να ανέρχονται σε 6%, όσο και το 2022 (6,1% το 2020-2021, στο 7% το 2018 και πίσω).

Στην Πάτρα το μέσο prime ενοίκιο ανήλθε στα 75 ευρώ/τ.μ. τον μήνα με τα prime yields να ανέρχονται σε 6,5%, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης το μέσο ενοίκιο ανήλθε σε 90 ευρώ/τ.μ. τον μήνα με την απόδοση σε 6,5%.

Οι νέες αφίξεις, τα openings και τα deals

Στα αξιοσημείωτα εγκαίνια/deals σε high street συμπεριλαμβάνονται αυτά των Juicy Couture και JD Sports στη Γλυφάδα, το κατάστημα Kiko Milano στο Νέο Ψυχικό, ένα κατάστημα Oysho στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, το νέο κατάστημα sneakers Tike! στο κέντρο της Αθήνας, ένα κατάστημα Folli Follie στο Ηράκλειο Κρήτης και ένα Intersport στο Παγκράτι. Στα σημαντικά deals σε πάρκα και καταστήματα λιανικής περιλαμβάνονται τα «ανοίγματα» των Sinsay και Ikea στο Florida 1 Park στη Θεσσαλονίκη, τα νέα καταστήματα Sinsay και Moustakas Toys στο Fashion City Outlet στη Λάρισα και ένα νέο Massimo Dutti στο Smart Park. Από την πλευρά των shopping centers, οι δείκτες απόδοσης παραμένουν πολύ υψηλοί με νέα καταστήματα αυτό το τρίμηνο όπως το Porsche pop-up store στο Golden Hall, το νέο The Big Bad Wolf στο The Mall Athens, και τα καταστήματα μόδας Alter and Mat στο River West.

Η Μύκονος, η Σαντορίνη και άλλα καθιερωμένα θέρετρα, είναι οι hot προορισμοί για Luxury Shopping (πολυτελείς αγορές) με αξιοσημείωτα ανοίγματα όπως η pop-up boutique Moschino στο Cavo Tagoo ξενοδοχείο στη Μύκονο, η επέκταση της μάρκας πολυτελούς μόδας Palm Angels με έδρα το Μιλάνο και της δανέζικης μάρκας ομορφιάς Alûstre στην πόλη της Μυκόνου, τα εγκαίνια του καταστήματος Κiton στη Sani Marina στη Χαλκιδική και το νέο κατάστημα Hublot στη Σαντορίνη.